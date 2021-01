Zarif Kecam Kebohongan Pompeo Terkait Iran Sebagai Pangkalan Al-Qaeda

IslamTimes- "Dari menunjuk Kuba hingga 'deklasifikasi' Iran yang fiktif dan klaim al-Qaeda, 'Kalian berbohong, menipu, mencuri' secara menyedihkan mengakhiri kariernya yang menghancurkan dengan lebih banyak kebohongan yang menghasut," tulis Zarif di Twitter pada hari Selasa.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif mengatakan mitranya dari Amerika menandai senja dari karirnya yang sudah "membawa malapetaka" dengan akhir yang menyedihkan dengan menggunakan kebohongan yang lebih tidak berdasar tentang Iran dan negara-negara lain."Dari menunjuk Kuba hingga 'deklasifikasi' Iran yang fiktif dan klaim al-Qaeda, 'Kalian berbohong, menipu, mencuri' secara menyedihkan mengakhiri kariernya yang menghancurkan dengan lebih banyak kebohongan yang menghasut," tulis Zarif di Twitter pada hari Selasa.Dia merujuk pada serangkaian tindakan baru-baru ini yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Iran yang paling maju dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump, Mike Pompeo, yang hanya delapan hari lagi dari penyerahan Departemen Luar Negeri.Baru-baru ini, Pompeo membawa Kuba kembali ke daftar "Sponsor Terorisme" AS. Pulau itu berada di jalur pemulihan hubungan dengan pemerintahan pendahulu Trump, Barack Obama. Namun, pelantikan Trump mengantarkan penurunan cepat dalam hubungan kedua negara, dengan langkah Pompeo yang semakin mempersulit calon Presiden Joe Biden untuk melanjutkan détente.Belakangan, diplomat tinggi AS mengidentifikasi Iran, tanpa bukti apa pun, sebagai "pangkalan baru" kelompok teroris al-Qaeda. Dia membuat pernyataan itu sebagai bagian dari, apa yang dia sebut, mempublikasikan "intelijen AS yang tidak diklasifikasikan," yang - seperti dalam kasus klaim Washington lainnya terhadap Teheran - secara mengejutkan tidak memiliki "bukti yang tidak diklasifikasikan."(IT/TGM)