AS Menjatuhkan Sanksi Pada 5 Orang Iran

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terkait Iran pada lima orang.Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi terkait Iran pada lima orang pada hari Selasa.Orang-orang berikut telah ditambahkan ke daftar sanksi AS: ABBATAY Muhammad, AHMED Isma'il Fu'ad Rasul, AL-'ARIF Sultan Yusuf Hasan, AL-SHAKHAN Fuad Ahmad Nuri Ali, dan SHARIF Niamat Hama Rahim Hama.Ketegangan AS-Iran telah memuncak selama berbulan-bulan setelah keputusan sepihak pemerintahan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015 yang ditandatangani di bawah Barack Obama dan mulai menerapkan kembali sanksi Washington yang telah dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.(IT/TGM)