New York tengah Mempertimbangkan Pembatalan Kontrak dengan Trump Organization

Trumplinks (New York Times).

Islam Times - Walikota New York mengatakan pengacara sedang menyelidiki apakah pihaknya dapat memutuskan hubungan dengan organisasi Trump yang saat ini memiliki kontrak pengoperasian arena skating, komidi putar, dan lapangan golf di kota.

Dilansir Th Week, Bill de Blasio dalam konferensi pers hari Selasa mengatakan, "Kami sedang melihat itu dengan sangat, sangat hati-hati dan sangat cepat.""Presiden menghasut pemberontakan melawan pemerintah Amerika Serikat - jelas merupakan tindakan inkonstitusional dan orang-orang meninggal. Itu tidak bisa dimaafkan," lanjutnya.Trump Organization menjalankan Trump Golf Links di Ferry Point, lapangan golf umum di Bronx, serta carousel Central Park dan dua arena skating. Setiap tahun, Organisasi Trump menghasilkan 17 juta dolar dari bisnis-bisnis itu, The Washington Post melaporkan.Anggota Dewan Kota Mark Levine, seorang Demokrat, mengatakan kepada The New York Times dia yakin kontrak itu bisa dihentikan karena itu adalah kesepakatan "sesuka hati".Levine telah vokal tentang mengakhiri kontrak dengan Trump, mengatakan itu "tidak perlu dipikirkan selama bertahun-tahun, tapi akan sangat keterlaluan, bahkan sekarang, jika kita mengizinkannya untuk terus mengambil untung dari bisnis-bisnis itu, yang berada di properti publik yang merupakan ruang hijau publik kita yang suci. "Lapangan golf, gelanggang es, dan komidi putar semuanya "berkinerja buruk, sehingga kota ini semakin buruk," tambah Levine. "Orang-orang menghindari tempat-tempat ini karena nama Trump."Perjanjian untuk gelanggang es dan korsel di Central Park akan berakhir pada bulan April, sedangkan kontrak lapangan golf berakhir pada April 2032.[IT/AR]