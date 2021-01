WHO: Meskipun Ada Vaksin, Kelompok COVID-19 Tidak Hilang pada 2021

Dr. Soumya Swaminathan, WHO's chief scientist.jpg

IslamTimes - Kepala ilmuwan Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa meskipun banyak negara mulai meluncurkan program vaksinasi untuk menghentikan COVID-19, kekebalan kawanan sangat kecil kemungkinannya tahun ini.

Pada jumpa pers pada hari Senin (11/1), Dr. Soumya Swaminathan mengatakan bahwa negara-negara kritis dan populasinya mempertahankan jarak sosial yang ketat dan langkah-langkah pengendalian wabah lainnya di masa mendatang.“Bahkan saat vaksin mulai melindungi yang paling rentan, kita tidak akan mencapai tingkat kekebalan populasi atau kekebalan kawanan pada tahun 2021,” kata Swaminathan.“Bahkan jika itu terjadi di beberapa kantong, di beberapa negara, itu tidak akan melindungi orang di seluruh dunia.”Para ilmuwan biasanya memperkirakan bahwa tingkat vaksinasi sekitar 70% diperlukan untuk kekebalan kawanan, di mana seluruh populasi dilindungi dari suatu penyakit. Tetapi beberapa khawatir bahwa sifat COVID-19 yang sangat menular dapat membutuhkan ambang batas yang jauh lebih tinggi.Bruce Aylward, penasihat direktur jenderal WHO, mengatakan badan kesehatan PBB berharap vaksinasi virus korona dapat dimulai akhir bulan ini atau pada Februari di beberapa negara miskin di dunia, menyerukan kepada komunitas global untuk berbuat lebih banyak untuk memastikan semua negara. memiliki akses ke vaksin.“Kami tidak dapat melakukannya sendiri,” kata Aylward, yang mengatakan WHO membutuhkan kerja sama dari produsen vaksin khususnya untuk mulai mengimunisasi populasi yang rentan.Aylward mengatakan WHO bertujuan untuk memiliki "rencana peluncuran" yang merinci negara berkembang mana yang mungkin mulai menerima vaksin bulan depan.[IT/r]