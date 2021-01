Soleimani Memainkan Peran Kunci Dalam Kekalahan AS Di Irak Dan Afghanistan

IslamTimes- Tentu saja, perjuangan heroik negara tertindas Afghanistan dan negara pemberani Irak, serta para elit dan ulama, juga berpengaruh, tetapi Jenderal Soleimani selalu hadir di medan perang dan mengalahkan Amerika, tambahnya.

Memperhatikan bahwa Iran adalah pemenang dari kesalahan AS di Irak dan Afghanistan, Jenderal Safavi mengatakan bahwa Martir Soleimani memiliki peran yang berpengaruh dalam kegagalan AS dan sekutunya di Irak dan Afghanistan.Salah satu faktor berpengaruh yang berperan dalam kegagalan Amerika Serikat dan sekutunya dalam pendudukan Afghanistan dan Irak adalah langkah-langkah strategis dan kinerja Martir Letnan Jenderal Ghasem Soleimani di bawah pedoman Pemimpin dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. , kata Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi, Pembantu Pemimpin Revolusi Islam Iran.Tentu saja, perjuangan heroik negara tertindas Afghanistan dan negara pemberani Irak, serta para elit dan ulama, juga berpengaruh, tetapi Jenderal Soleimani selalu hadir di medan perang dan mengalahkan Amerika, tambahnya.Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Amerika begitu bodoh sehingga mereka mengabaikan dua saingan strategis utama mereka, China dan Rusia", katanya menambahkan bahwa kekuatan ekonomi China dan kekuatan militer Rusia meningkat sementara Amerika tidak mencapai tujuan mereka di Irak dan Afghanistan.Akibat kesalahan strategis Amerika Serikat dan kekalahan kelompok teroris ISIS, Iran menjadi kekuatan terdepan di kawasan Asia Barat, dan kekuatan Iran meluas dari Iran hingga Irak, Suriah, Lebanon, dan Mediterania.Safavi juga menganggap pembunuhan secara pengecut terhadap Jenderal Soleimani sebagai kegagalan strategis bagi orang Amerika, mencatat bahwa penurunan hegemoni Amerika saat ini, baik di dalam negeri maupun internasional, adalah hasil dari tindakan yang diambil oleh Jenderal Soleimani.Kemunduran rezim AS yang arogan tidak dapat diubah dan tidak dapat dihindari, dan pemerintahan AS yang baru tidak dapat mencegahnya, tegasnya.(IT/TGM)