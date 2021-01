Ghani Menyuarakan Kritik Tentang Perjanjian AS-Taliban

IslamTimes- Berbicara di acara lokal, Ghani mengatakan bahwa sebagian besar dari perjanjian AS-Taliban baru-baru ini memiliki ambiguitas dan Kabul telah berbicara dengan perwakilan AS Khalilzad tentang masalah tersebut.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menyampaikan kritik tentang kesepakatan antara pemerintahan Trump dan Taliban.Berbicara di acara lokal, Ghani mengatakan bahwa sebagian besar dari perjanjian AS-Taliban baru-baru ini memiliki ambiguitas dan Kabul telah berbicara dengan perwakilan AS Khalilzad tentang masalah tersebut.Taliban telah meminta AS untuk mengklarifikasi masalah tersebut, kata Ghani.Menurut perjanjian tersebut, sekitar 5.000 tahanan Taliban dibebaskan oleh pemerintah Afghanistan dan Taliban berkomitmen untuk tidak menargetkan pasukan asing di Afghanistan.Namun, ketegasan Trump dalam menarik pasukan dari Afghanistan tanpa mempertimbangkan ketentuan perjanjian telah membayangi pembicaraan antar-Afghanistan.Sebelumnya dan dalam sambutan serupa, Wakil Presiden Kedua Afghanistan Sarwar Danesh telah menyatakan kritik tentang perjanjian itu, menambahkan bahwa Afghanistan tidak bertanggung jawab atas kesepakatan itu.Taliban telah meminta Presiden AS yang akan datang Joe Biden untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan itu, tetapi masih belum jelas bagaimana pemerintahan Biden akan mengatasi situasi di Afghanistan.(IT/TGM)