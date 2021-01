Dua Warga Negara Iran Ditangkap Atas Tuduhan Pelanggaran Sanksi

IslamTimes- Amin Yousefi Jam ditangkap di Ontario Kanada sementara Arash Yousefi Jam ditangkap pada 23 Desember 2020.

Dua warga negara Iran yang tinggal di Kanada telah ditangkap karena diduga berkonspirasi untuk mengekspor produk ke Republik Islam Iran yang melanggar sanksi AS.Departemen Kehakiman AS pada Rabu. mengumumkan bahwa dua warga negara Iran yang tinggal di Kanada bernama "Amin Yousefi Jan" dan "Arash Yousefi Jam" ditangkap atas tuduhan mengekspor produk ke Iran yang melanggar rezim sanksi yang diberlakukan terhadap Iran, Global News melaporkan.Amin Yousefi Jam ditangkap di Ontario Kanada sementara Arash Yousefi Jam ditangkap pada 23 Desember 2020.Orang lain bernama "Abdullah Momeni" yang seharusnya tinggal di Iran juga dituduh terkait hal ini.Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa orang-orang ini bekerja sama dengan Iran antara 2015 dan 2017 untuk mentransfer produk dari AS ke Iran.Laporan mengklaim bahwa mereka mengangkut komponen elektronik ke Iran melalui Uni Emirat Arab dengan memberikan informasi yang salah tentang tujuan komponen tersebut.(IT/TGM)