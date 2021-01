Jaksa Agung: Teroris Domestik Rencanakan Kerusuhan pada Hari Pelantikan di New York

Domestic terrorists planning inauguration day riots in New York.jpg

IslamTimes - Negara bagian New York AS bersiap untuk kemungkinan kerusuhan pada Hari Pelantikan, dan telah memperingatkan bahwa mereka akan menuntut siapa pun yang berpartisipasi, termasuk calon teroris domestik, kata Jaksa Agung Letitia James dalam siaran pers pada hari Rabu (13/1).

"Pemberontak dan teroris domestik sedang mempertimbangkan kerusuhan di Albany Capitol negara bagian New York dan di gedung DPR negara bagian di seluruh negara antara sekarang dan Rabu depan," kata James. James mengatakan kantornya bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan bahwa pemberontakan 6 Januari yang mematikan di Washington DC tidak terjadi di New York."Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang berupaya meneror atau merugikan legislator, staf Capitol, penegak hukum, atau anggota masyarakat," kata James.FBI awal pekan ini memperingatkan bahwa ekstremis sayap kanan dan lainnya merencanakan protes bersenjata di 50 negara bagian.Setidaknya 5 orang tewas dalam serangan 6 Januari di Capitol AS oleh massa yang marah yang mendukung klaim yang tidak berdasar oleh Presiden Donald Trump yang keluar bahwa kecurangan pemilu besar-besaran telah merampasnya untuk terpilih kembali.[IT/r]