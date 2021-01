Ilmuwan Iran Mendesak Pasukan Dirgantara IRGC untuk Menembak Jatuh B-52 AS yang Mengganggu

B-52H Stratofortress US Air Force.jpg

IslamTimes - Ratusan ilmuwan Iran telah mendesak Pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) negara itu untuk menghancurkan pesawat tempur AS, terutama pembom B-52, dan kapal perang Amerika jika mereka melewati perbatasan Iran, kantor berita FARS melaporkan.

Pada akhir Desember, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengisyaratkan kesiapan Republik Islam itu untuk mempertahankan "keamanan dan kepentingan vitalnya" di tengah penumpukan militer AS di dekat perbatasan negara itu.Dia menuduh Washington membuang banyak uang untuk berulang kali mengirim pembom B-52 ke wilayah tersebut alih-alih berfokus pada perang melawan COVID-19.Dalam sebuah surat kepada Komandan Dirgantara IRGC Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh yang ditandatangani oleh 840 profesor universitas, mereka dilaporkan menyebutnya sebagai "Penakluk Ayn al-Asad", dalam anggukan nyata terhadap serangan rudal Angkatan Udara IRGC di pangkalan udara AS di Irak tahun lalu.Serangan itu dilakukan sebagai pembalasan atas pembunuhan komandan Pasukan Quds elit IRGC, Jenderal Qasem Soleimani, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di mobilnya di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020."Para akademisi menunjuk pada kekaguman dan kekuatan kosong Amerika Serikat yang telah diperbesar oleh media Barat, Zionis, dan Arab, dan meminta Jenderal Hajizadeh untuk menghancurkan citra yang tidak nyata dan dibuat-buat ini", FARS mengutip surat itu.Dokumen itu muncul seminggu setelah militer Amerika menerbangkan dua pembom B-52 strategis ke Timur Tengah dari pangkalan di AS, dalam pengerahan keempat dan unjuk kekuatan yang nyata oleh Angkatan Udara AS."Para awak pesawat terbang selama 36 jam, misi non-stop dari rumah Sayap Bom ke-5 di Pangkalan Angkatan Udara Minot, ND, ke Teluk Parsia dan kembali untuk mengirim pesan pencegah yang jelas dengan menunjukkan kemampuan untuk mengerahkan kekuatan tempur yang luar biasa dalam waktu singkat", sebuah pernyataan Angkatan Udara mengatakan pada saat itu, mengacu pada "peningkatan tingkat kesiapan di seluruh sistem pertahanan Iran".Pernyataan itu menyusul Presiden Donald Trump mengarahkan penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller untuk membalikkan arah dan memerintahkan kapal induk AS untuk kembali ke Timur Tengah pada awal Januari.Ini didahului oleh Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif pada akhir Desember berjanji bahwa Tehran "akan secara terbuka dan langsung membela rakyatnya, keamanan dan kepentingan vitalnya" di tengah penumpukan militer AS di dekat perbatasannya.Dia men-tweet bahwa dia telah menerima informasi intelijen dari Irak tentang "rencana untuk mengarang [a] dalih perang [melawan Republik Islam]".Zarif juga menuduh AS membuang-buang "miliaran [dolar] untuk menerbangkan B52 dan mengirim armada ke wilayah [Timur Tengah] kami" alih-alih berfokus pada memerangi pandemi COVID-19.Alih-alih memerangi Covid di AS, @realDonaldTrump & kohort membuang miliaran untuk menerbangkan B52 & mengirim armadas ke wilayah KAMI Intelijen dari Irak menunjukkan rencana untuk MEMANFAATKAN dalih perang.Iran tidak mencari perang tetapi akan TERBUKA & LANGSUNG membela rakyatnya, keamanan & kepentingan vitalnya. - Javad Zarif (@JZarif) 31 Desember 2020Dalam perkembangan lain pada bulan Desember, Angkatan Laut AS mengumumkan bahwa kapal selam bertenaga nuklir kelas Ohio, USS Georgia dan kapal penjelajah yang menyertainya telah melintasi Selat Hormuz yang penting secara strategis.Ini mengikuti Washington mengerahkan kapal selam rudal dengan hingga 154 rudal jelajah Tomahawk di atas kapal ke Teluk Persia.Washington sebelumnya menuduh Iran melakukan serangan roket bulan lalu ke kompleks Kedutaan Besar AS di Baghdad, tuduhan yang dibantah oleh Republik Islam, yang telah berulang kali berjanji untuk membalas dendam penuh atas pembunuhan Soleimani, menambahkan bahwa serangan rudal Januari 2020 baru saja terjadi. sebuah tamparan".Pembunuhan sang jenderal semakin meningkatkan ketegangan antara Tehran dan Washington, yang meningkat sejak Mei 2018, ketika Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan sepihak Amerika dari kesepakatan nuklir Iran 2015, juga menerapkan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Republik Islam tersebut.[IT/r]