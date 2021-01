FBI Mendesak Kepala Polisi di Seluruh AS untuk Waspada Terhadap Ancaman

US Police, capitol.jpg

IslamTimes - Direktur FBI Christopher Wray dan penjabat direktur Badan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika Serikat, Kenneth Cucinelli, memperingatkan kepala polisi kota-kota besar AS untuk waspada tinggi dan "menyebarkan informasi intelijen", karena kekhawatiran yang meningkat tentang kemungkinan "kekerasan ekstremis" di masa pelantikan 20 Januari Biden, The New York Times melaporkan Rabu (13/1).

Menurut peserta yang tidak disebutkan namanya dari panggilan ekstensif dengan para pejabat, Wray dan Cucinelli tidak menjelaskan secara spesifik, tetapi mengatakan mereka akan mengeluarkan buletin ancaman nasional yang mendesak semua warga AS untuk berhati-hati dalam beberapa hari mendatang.Keduanya sangat prihatin tentang potensi serangan terhadap bisnis, gedung DPR negara bagian, gedung federal dan rumah anggota kongres, catat laporan itu."Mereka sangat, sangat khawatir tentang ini, yang mereka sebut sebagai ekstremis kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam protes lain," kata seorang kepala polisi kepada The NYT.“Christopher Wray tampaknya sangat prihatin tentang jenis pengabaian orang-orang ini terhadap pemerintahan demokratis. Fokusnya bukan mengejar orang-orang yang terlibat dalam protes damai. Ada orang lain yang terlibat dalam kekerasan dan perilaku kriminal. "Peringatan yang dilaporkan datang ketika Washington DC meningkatkan langkah-langkah keamanan di tengah kekhawatiran akan kekerasan tambahan.Secara khusus, detasemen besar pasukan Garda Nasional dikirim ke Capitol selama pemungutan suara DPR AS untuk mendakwa Trump untuk kedua kalinya.Awal pekan ini, Trump menyetujui deklarasi darurat untuk ibu kota AS, yang akan tetap berlaku hingga 24 Januari.Kekhawatiran mengenai potensi kekerasan menjelang pelantikan Biden muncul setelah laporan tentang peringatan FBI tentang protes bersenjata yang direncanakan di semua 50 ibu kota negara bagian AS pada hari-hari sebelum 20 Januari.Pekan lalu, para pendukung Trump mengepung Capitol AS, menewaskan lima orang, termasuk seorang petugas penegak hukum yang dipukuli hingga tewas, dan menyebabkan kerusakan dan vandalisme yang meluas sementara gagal mengganggu sertifikasi hasil pemilu.[IT/r]