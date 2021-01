Trump Mengutuk Serangan Capitol Dalam Pesan Pertama Setelah Pemakzulan

IslamTimes- "Kekerasan dan vandalisme sama sekali tidak memiliki tempat di negara kami dan tidak ada tempat dalam gerakan kami," katanya dalam sambutan pertamanya sejak Dewan Perwakilan Rakyat memilih untuk mendakwa dia untuk kedua kalinya, ”tambahnya.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dia "dengan tegas" mengutuk serangan pekan lalu di US Capitol oleh para pendukungnya, beberapa jam setelah dia dimakzulkan karena "menghasut pemberontakan."Trump, dilucuti dari Twitter, memposting video di akun resmi Gedung Putih pada hari Rabu, mengatakan bahwa bukan "pendukung sebenarnya" yang menyerang gedung Capitol Rabu lalu ketika ruangan itu memperdebatkan penghitungan suara Electoral College.“Saya ingin menjelaskan; Saya dengan tegas mengutuk kekerasan yang kami saksikan minggu lalu, ”kata Trump."Kekerasan dan vandalisme sama sekali tidak memiliki tempat di negara kami dan tidak ada tempat dalam gerakan kami," katanya dalam sambutan pertamanya sejak Dewan Perwakilan Rakyat memilih untuk mendakwa dia untuk kedua kalinya, ”tambahnya.Trump sebelumnya mendorong para pendukungnya untuk "menjadi liar", dan "berjuang sekuat tenaga ... untuk merebut kembali wilayah kami".Dia mengatakan dalam video terbaru bahwa “tidak pernah ada pembenaran untuk kekerasan. Tidak ada alasan, tidak ada pengecualian: Amerika adalah negara hukum. "Presiden yang akan keluar meminta para pendukungnya untuk tetap damai, karena negara itu prihatin atas kerusuhan lebih lanjut menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden pada 20 Januari.Dia merilis video pada saat yang sama ketika Ketua DPR Nancy Pelosi menandatangani artikel pemakzulan terhadap dirinya yang disahkan oleh majelisnya pada hari sebelumnya.Artikel itu sekarang akan dibawa ke Senat untuk sidang pemakzulan.Presiden, bagaimanapun, tidak menyebutkan pemakzulan, yang membuatnya menjadi satu-satunya presiden AS yang dimakzulkan dua kali.(IT/TGM)