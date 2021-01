Blacklist Houthi Oleh AS Berarti 'Hukuman Mati Bagi Ratusan Ribu Warga Tak Berdosa'

IslamTimes- Keputusan yang banyak dikutuk oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar dibuat bertentangan dengan kelompok bantuan, yang khawatir langkah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di negara yang dilanda perang itu. Hanya, Kongres AS bisa memblokir keputusan berbahaya tersebut.

Seorang pejabat tinggi PBB telah meminta AS untuk membatalkan keputusan kontroversialnya untuk menunjuk Houthi sebagai organisasi "teroris", memperingatkan bahwa langkah seperti itu secara harfiah berarti memberikan "hukuman mati kepada ratusan ribu" di Yaman.David Beasley, direktur eksekutif Program Pangan Dunia PBB, melakukan seruan tersebut selama pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis, empat hari setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa ia bermaksud untuk memasukkan gerakan Houthi sebagai kelompok teroris asing pada 19 Januari. hanya satu hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.Keputusan yang banyak dikutuk oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar dibuat bertentangan dengan kelompok bantuan, yang khawatir langkah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di negara yang dilanda perang itu. Hanya, Kongres AS bisa memblokir keputusan berbahaya tersebut.“Kami sekarang berjuang. Dengan penunjukan itu, itu akan menjadi bencana besar. Ini benar-benar akan menjadi hukuman mati bagi ratusan ribu, jika tidak jutaan orang tak bersalah di Yaman, ”kata Beasley, mantan gubernur Carolina Selatan, pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.“Penetapan ini - perlu dikaji ulang; perlu dievaluasi ulang. Dan terus terang, perlu diputar balik,” tambahnya.(IT/TGM)