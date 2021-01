AS Harus Menghapus Semua Pembatasan Anti-Iran Sebelum Kembali Ke JCPOA

IslamTimes- Tanpa penghapusan sanksi yang "efektif", kembalinya AS ke JCPOA tidak akan relevan, kata Qalibaf dalam wawancara eksklusif dengan Khamenei.ir, situs resmi Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, yang diterbitkan pada hari Selasa.

Ketua Parlemen Iran mengatakan pemerintahan AS yang akan datang kemungkinan kembali ke kesepakatan nuklir 2015 tidak ada artinya jika semua pembatasan anti-Iran tidak dicabut.Mohammad Baqer Qalibaf mengatakan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada dasarnya adalah tentang penghapusan sanksi terhadap bangsa Iran.Tanpa penghapusan sanksi yang "efektif", kembalinya AS ke JCPOA tidak akan relevan, kata Qalibaf dalam wawancara eksklusif dengan Khamenei.ir, situs resmi Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, yang diterbitkan pada hari Selasa.Wawancara tersebut telah dimasukkan dalam bagian situs web yang berjudul "Pernyataan Definitif" yang mencakup pengamatan pejabat Iran pada komentar terbaru Pemimpin tentang kewajiban Amerika Serikat terhadap Republik Islam."Jika AS ingin kembali ke JCPOA, pertama-tama AS harus membatalkan sanksi yang diberlakukannya terhadap Iran menyusul penarikannya dari kesepakatan tersebut, dan menerapkan komitmen JCPOA-nya," tegasnya.Qalibaf kemudian menjelaskan arti pencabutan sanksi yang “efektif”. “Artinya kami akan dapat melakukan pekerjaan kami di bidang ekonomi dengan normal dan sempurna, mengekspor minyak kami, mengekspor dan mengimpor barang-barang lainnya; sistem perbankan kita dapat memenuhi tugasnya seperti biasa; dan aset serta uang yang kami miliki di negara lain dicairkan. "“Langkah-langkah ini harus diambil dalam praktiknya, dan bangsa kita, masyarakat, dan sistem ekonomi melihatnya dalam praktik,” tambahnya.Namun, Qalibaf memperingatkan, itu tidak akan diterima Iran jika pencabutan sanksi AS tidak terjadi dalam praktiknya bahkan jika Washington mengklaim telah mencabutnya di atas kertas.“Amerika telah menciptakan penghalang ini, dan merekalah yang harus menghilangkannya. Ini tuntutan yang jelas, ”jelas Qalibaf.(IT/TGM)