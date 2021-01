Al-Manar Menayangkan Adegan yang Belum Dirilis dari Pertemuan Terakhir Sayyid Nasrallah-Suleimani

Sayyed Nasrallah and General Suleimani praying in the last visit of the Iranian commander to Lebanon.png

IslamTimes - Al-Manar akan menyiarkan pada hari Jumat (15/11) sebuah film dokumenter yang menunjukkan adegan yang belum pernah dirilis dari pertemuan terakhir antara Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah dan Kepala Jenderal Pasukan Quds IRGC Qassem Suleimani.

Film dokumenter berjudul "The Last Meeting", akan disiarkan di Al-Manar pada pukul 20:30 Jumat (waktu Beirut).Martir Qassem Sueimani melakukan kunjungan terakhirnya ke Sayyid Nasrallah hanya beberapa jam sebelum dia menuju ke Suriah dan kemudian ke bandara Baghdad, di mana serangan AS membunuhnya bersama dengan Wakil Kepala pasukan paramiliter Hashd Shaabi Irak Abu Mahdi Al-Muhandis.“Kita ngobrol lama, kita shalat berjamaah, lalu dia pergi,” kata Sayyid Hasan Nasrallah pada pertemuan terakhirnya dengan Jenderal Suleimani.[IT/r]