Pentagon Memperluas Misi Komando Pusat AS untuk Melibatkan Israel Di Tengah Hari-Hari Terakhir Trump

Pentagon, expands US Central Command Mission.jpg

IslamTimes - Awal pekan ini, muncul laporan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk menghentikan praktik-praktik yang telah berlangsung puluhan tahun dan memasukkan Zionis Israel sebagai bagian dari tanggung jawab Komando Pusat AS (CENTCOM), sehubungan dengan Perjanjian Abraham yang baru-baru ini ditandatangani.

Departemen Pertahanan mengkonfirmasi pada hari Jumat (15/1) bahwa struktur CENTCOM akan disesuaikan untuk mencakup pengawasan untuk Zionis Israel, perkembangan besar yang telah lama diusahakan oleh kelompok-kelompok pro-Zionis Israel meskipun ada ketegangan antara Tel Aviv dan tetangga regionalnya.Wilayah tanggung jawab CENTCOM meliputi Timur Tengah dan Asia Tengah dan Selatan, wilayah yang membentang lebih dari 4 juta mil persegi dan memiliki populasi hingga 550 juta orang.Pergeseran protokol ini menunjukkan bahwa Zionis Israel dapat memainkan peran yang lebih sentral dalam berkolaborasi dengan mitra regional untuk memerangi Iran, sementara juga berfungsi sebagai upaya terakhir oleh pemerintahan Trump untuk membentuk agenda keamanan nasional Presiden terpilih AS Joe Biden.Mengkonfirmasi perubahan tersebut, departemen mencatat dalam sebuah pernyataan bahwa Tel Aviv akan ditarik dari area tanggung jawab Komando Eropa AS, menjelaskan bahwa penilaian ulang dilakukan "setiap dua tahun."“Kami menyusun batasan untuk memitigasi risiko dan melindungi kepentingan dan mitra AS,” bunyi pernyataan itu."Meredanya ketegangan antara Israel dan tetangga Arabnya setelah Perjanjian Abraham telah memberikan kesempatan strategis bagi Amerika Serikat untuk menyelaraskan mitra utama melawan ancaman bersama di Timur Tengah.""Israel adalah mitra strategis terkemuka bagi Amerika Serikat, dan ini akan membuka peluang tambahan untuk kerja sama dengan mitra Komando Pusat AS kami sambil mempertahankan kerja sama yang kuat antara Israel dan sekutu Eropa kami," tambahnya.The Wall Street Journal, melaporkan perubahan tersebut, menyatakan bahwa Anthony Zinni, pensiunan jenderal Marinir dan mantan kepala CENTCOM, pada hari Kamis (14/1) mengatakan kepada outlet bahwa "waktunya bisa tepat" untuk menggeser Zionis Israel di bawah komando militer sebagai "kita bisa melihat lebih banyak negara Arab yang mengakui Zionis Israel. "“Ini akan membuat kerja sama keamanan lebih baik. Itu tidak masuk akal di masa lalu karena terlalu banyak ketidakpercayaan,” tambahnya.Pada Agustus 2020, AS menengahi normalisasi hubungan antara Zionis Israel dan Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko.Zionis Israel, bagaimanapun, belum menindaklanjuti hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Pentagon tidak merinci bagaimana perubahan baru akan mempengaruhi operasi atau perencanaan di masa depan.[IT/r]