Mantan Duta AS Mendesak Biden untuk Melanjutkan Kebijakan Trump di Timur Tengah

Jim Jeffrey retired from his post as President Trump’s special representative for Syria.jpg

IslamTimes - Jim Jeffrey telah menulis artikel di majalah Foreign Affairs yang mendesak Presiden terpilih Joe Biden untuk tetap berada di jalur kebijakan Timur Tengah Donald Trump, mendorongnya untuk menghindari pembangunan bangsa bergaya George W. Bush dan Barack Obama dan "perang tanpa akhir," dan untuk fokus pada "menahan" Rusia dan Iran dan sebagai gantinya "memerangi teror".

Jim Jeffrey pensiun dari jabatannya sebagai perwakilan khusus Presiden Trump untuk Suriah dan utusan untuk koalisi Barat melawan Daesh (ISIS/IS) pada November. Sesaat sebelum melakukannya, dia dengan terus terang mengaku tidak mematuhi perintah presiden untuk mengurangi kontingen militer AS di Suriah, dan bermain "permainan peluru" dengan Gedung Putih."Baik Presiden AS George W. Bush dan Barack Obama menjalankan kampanye transformasional di Timur Tengah berdasarkan keyakinan yang keliru bahwa dengan menggali secara politik dan militer ke negara-negara di sana, Amerika Serikat dapat mengatasi penyebab yang mendasari teror Islam dan ketidakstabilan regional yang terus-menerus," Jeffrey menulis dalam karyanya.“Meskipun pandangan kebijakan Trump yang sebenarnya sering kali sulit untuk ditebak, pemerintahannya mengambil cara yang berbeda, dengan hasil yang jelas.Dengan membatasi tujuan Amerika, menanggapi ancaman regional yang akan segera terjadi tetapi sebaliknya bekerja terutama melalui mitra di lapangan, Trump menghindari jebakan yang dihadapi oleh para pendahulunya sambil tetap memajukan kepentingan Amerika,” diplomat veteran itu menambahkan.Menurut Jeffrey, "kepentingan Amerika" ini termasuk "menghindari keterikatan" dalam konflik regional, sementara "masih mendorong balik pesaing terdekat" Tehran dan Moskow, termasuk dengan mendukung "tindakan militer Zionis Israel dan Turki terhadap Iran dan Rusia di Suriah" dan mengandalkan "negara-negara Teluk, Yordania, Irak, dan Zionis Israel untuk melawan Tehran".Sebagai imbalan atas sekutunya yang melakukan pekerjaan kasar, mantan pejabat itu mengatakan, AS di bawah Trump menutup mata atas tindakan mereka, termasuk dugaan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi yang didukung oleh negara Saudi, pemberian dukungan untuk Zionis Israel "ketika itu datang ke masalah Palestina, "pengesahan 'kedaulatan' Zionis Israel di Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem, serta pelonggaran pembatasan lama pada transfer senjata regional.[IT/r]