Kelompok pro-Zionis neokonservatif menjalankan kebijakan luar negeri Amerika dan mereka menang, kata seorang mantan kandidat Senat AS, menyusul pengumuman Rusia tentang penarikan diri dari Perjanjian Open Skies.Mark Dankof, yang juga seorang penyiar dan pendeta di San Antonio, Texas, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV setelah Rusia mengatakan pihaknya bersiap untuk meninggalkan Perjanjian tentang Open Skies, beberapa bulan setelah Amerika Serikat secara sepihak keluar dari kepercayaan utama- membangun pakta, yang memungkinkan penerbangan pengintaian di seluruh wilayah peserta.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan keluarnya Washington dari perjanjian tahun lalu "secara signifikan meningkatkan keseimbangan kepentingan negara-negara penandatangan.""Karena kurangnya kemajuan dalam negosiasi seputar kelanjutan perjanjian dalam keadaan baru, Kementerian berwenang untuk mengumumkan dimulainya persiapan penarikan," kata pernyataan itu.Pernyataan itu mengkritik AS karena "dengan arogan" menolak proposal Moskow untuk menjaga kesepakatan tetap pada tempatnya.“Saya pikir penting untuk membandingkan penarikan Moskow dari Perjanjian Open Skies dengan pelanggaran total kata Amerika ke Moskow berkali-kali. Dan ini benar-benar sejalan dengan kebohongan yang telah dikatakan Amerika Serikat tentang Iran sebagai pembenaran bagi AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir JCPOA - P5 + 1 dengan Iran, di mana Amerika Serikat menuduh Iran melakukan semua jenis pelanggaran yang belum pernah terjadi, dan di mana Anda melihat keadaan di sini, di mana pembatalan sepihak oleh Amerika atas kesepakatan ini membuat dunia tidak stabil. Ini membuatnya menjadi tempat yang lebih berbahaya, ”kata Dankof."Dan, saya pikir, semakin sulit bagi Amerika Serikat untuk dianggap serius dalam kesepakatan internasional mana pun ketika sangat jelas bahwa kata-katanya tidak lagi dapat dipercaya," katanya.(IT/TGM)