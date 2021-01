Israel Menyetujui 780 Unit Pemukim Ilegal Baru Di Tepi Barat Yang Diduduki

IslamTimes- "Tidak hanya aktivitas pemukiman ini akan mengikis kemungkinan untuk penyelesaian konflik dengan Palestina dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek itu tidak perlu menempatkan Israel pada jalur yang bertabrakan dengan pemerintahan Biden yang akan datang," kata kelompok itu.

Kelompok pemantau anti permukiman Peace Now mengatakan pihak berwenang Israel telah mengembangkan rencana untuk pembangunan 780 unit pemukim ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki, beberapa hari sebelum Presiden terpilih AS Joe Biden menjabat.Peace Now, yang melacak pembangunan permukiman di wilayah pendudukan, mengatakan pada hari Minggu bahwa Israel telah menyetujui "rencana untuk membangun 780 unit perumahan di permukiman, kebanyakan dari mereka jauh di Tepi Barat", menambahkan bahwa langkah tersebut akan menempatkan rezim Tel Aviv "kebijakan tabrakan "dengan administrasi AS yang masuk."Tidak hanya aktivitas pemukiman ini akan mengikis kemungkinan untuk penyelesaian konflik dengan Palestina dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek itu tidak perlu menempatkan Israel pada jalur yang bertabrakan dengan pemerintahan Biden yang akan datang," kata kelompok itu.Pengumuman itu muncul seminggu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan rencana untuk pembangunan 800 unit pemukim ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki.Peace Now mengatakan pada saat itu bahwa pengumuman Netanyahu mengirimkan sinyal kepada pemerintahan Biden bahwa "Israel menginginkan konfrontasi".(IT/TGM)