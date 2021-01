Jalali: Kekuatan Rudal Dan Drone Iran, Buah Dari Sanksi AS 

IslamTimes- Republik Islam Iran mencapai kekuatan tinggi dalam rudal dan drone berkat sanksi yang diberlakukan oleh AS terhadap negara itu, Brigadir Jenderal mengatakan kepada IRNA pada hari Minggu.

Kepala Organisasi Pertahanan Pasif Iran Brigadir Jenderal Gholamreza Jalali mengatakan bahwa kekuatan rudal dan drone Republik Islam Iran adalah hasil dari sanksi AS yang dijatuhkan terhadap negara tersebut.Menanggapi pertanyaan tentang evaluasi Drill skala besar IRGC yang baru-baru ini dilakukan bertajuk 'Payambar-e Azam 15 (Nabi Agung 15)', Jalali menyatakan, "Pemerintahan Trump membuktikan bahwa dunia kontemporer saat ini dan esok bukan hanya dunia. wacana dan pada dasarnya tidak ada ruang untuk dialog yang adil tanpa mengandalkan kemampuan pertahanan. "Selama empat dekade terakhir, Republik Islam Iran berhasil meningkatkan dan memperkuat rudal dan kekuatan pertahanannya meskipun ada sanksi berat yang dijatuhkan terhadap negara di sektor ini, dia berkata dan menegaskan, "Hari ini, di Latihan Payambar-e Azam 15, kami menyaksikan bahwa Republik Islam Iran telah mencapai prestasi menonjol dalam kekuatan misil dan pertahanannya dengan mengandalkan kemampuan dan potensinya sendiri. "Kepala Organisasi Pertahanan Pasif mengatakan bahwa rudal dan drone cerdas dan tercanggih yang digunakan dalam latihan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan Iran yang tinggi adalah hasil dari sanksi keras dan menindas yang diberlakukan oleh AS terhadap Iran.(IT/TGM)