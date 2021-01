Penyelidikan FBI Klaim Perusuh Capitol Mencoba Menjual Laptop yang Dirampas Dari Kantor Pelosi ke Rusia

Capitol attack, rioters confronting police, strolling in Senate.jpg

IslamTimes - Wanita itu dicari karena ikut serta dalam kerusuhan Capitol pada 6 Januari, yang menewaskan lima orang dan gedung Kongres diobrak-abrik.

Dia diidentifikasi di salah satu video kerusuhan di media sosial, tetapi telah melarikan diri dari kampung halamannya dan tampaknya berbohong.Pekerja perawatan Pennsylvania Riley June Williams sedang diselidiki oleh FBI atas dugaan keterlibatan dalam mencuri laptop atau hard drive dari kantor Ketua DPR Nancy Pelosi selama kerusuhan 6 Januari, menurut pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh biro tersebut.Tuduhan tersebut didasarkan pada akun mantan "pasangan romantis" Williams, yang diidentifikasi sebagai W1 dalam dokumen tersebut.Tangkapan layar pernyataan tertulis FBI terkait dugaan pencurian hard drive atau laptop dari kantor Ketua DPR Nancy Pelosi selama kerusuhan 6 Januari di Washington DC.W1 diklaim telah diperlihatkan oleh video teman-teman wanita itu di mana Williams konon mencuri "komputer laptop atau hard drive" dari kantor pembicara DPR.Menurut pernyataan tertulis FBI, W1 juga mengklaim, mengutip teman-teman wanita tersebut, bahwa pekerja perawatan Pennsylvania berencana untuk mengirim perangkat tersebut ke seorang teman di Rusia, yang kemudian akan mencoba menjualnya ke dinas intelijen negara.Karena alasan yang tidak diketahui, rencana itu gagal, kata saksi.Saksi FBI menyatakan bahwa Williams masih memiliki perangkat tersebut atau menghancurkannya.Wanita itu sejauh ini belum dituntut atas tuduhan W1 karena biro masih menyelidikinya. Namun, dia dicari sehubungan dengan partisipasinya dalam kerusuhan 6 Januari dan penyerbuan Capitol.Williams sebelumnya diidentifikasi di salah satu video yang diambil di dalam gedung pada hari itu oleh penyiar Inggris ITV.Dalam rekaman ITV, Williams terlihat mendesak sesama perusuh untuk pergi "ke atas". Menurut FBI, dia mengarahkan mereka ke kantor Ketua DPR.Meskipun surat perintah penangkapan Williams telah dikeluarkan, dia dilaporkan meninggalkan kampung halamannya di Harrisburg - ibu kota negara bagian Pennsylvania.Penegak hukum setempat menanyai ibunya, yang mengklaim Williams mengemasi tas dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan kota selama beberapa minggu tanpa memberikan rincian perjalanan tersebut.Wanita itu juga konon menghapus profil media sosialnya.Pengunjuk rasa pro-Trump menyerbu Capitol AS selama bentrokan dengan polisi, selama unjuk rasa untuk memperebutkan sertifikasi hasil pemilihan presiden AS 2020 oleh Kongres AS, di Washington, AS, 6 Januari 2021 Williams adalah salah satu dari banyak perusuh, yang dicari atau telah ditangkap karena menyerbu gedung Kongres.Kerusuhan itu terjadi segera setelah unjuk rasa "Hentikan Pencurian" yang diselenggarakan oleh Presiden Donald Trump di Washington DC pada hari Kongres akan mengesahkan kemenangan pemilihan Joe Biden.Sambil berpidato, POTUS kembali menolak untuk menyerah dan mendesak anggota Kongres dari Partai Republik untuk menentang sertifikasi hasil pemilu.Presiden juga mengulangi klaim kecurangan pemilu dan menuntut penyelidikan atas masalah tersebut. Demokrat, serta beberapa GOP, menuduh Trump menghasut pemberontakan, yang menyebabkan kematian empat pengunjuk rasa dan satu petugas polisi Capitol.Trump menolak tuduhan tersebut dan termasuk orang pertama yang mengutuk kekerasan tersebut dalam sebuah pernyataan Twitter.Akunnya sejak itu (Trump) telah dilarang di platform media sosial (serta akunnya di beberapa layanan lain), dan Trump dimakzulkan oleh DPR untuk kedua kalinya dalam masa jabatan tunggalnya atas dugaan tanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Senat belum memutuskan apakah dia akan dihukum atau tidak.[IT/r]