Amerika Serikat Menyatakan Keadaan Darurat Menjelang Hari Pelantikan

IslamTimes - Menyusul penyerbuan ‘maut’ di Gedung Kongres AS oleh para pemberontak pro-Donald Trump, meningkatnya kekhawatiran keamanan seputar pelantikan Presiden terpilih Joe Biden telah secara nyata mengubah Washington, DC menjadi semacam zona perang.

Menjelang upacara pelantikan Biden, para pejabat AS membentuk "zona hijau" di pusat kota Washington dan Pentagon memberi wewenang kepada hingga 25.000 Pengawal untuk melindungi pelantikan di tengah peringatan baru tentang kekerasan, CNN melaporkan.Ibu kota yang dibentengi menjelang pelantikan adalah pemandangan yang luar biasa di Amerika, di mana mereka membanggakan tradisi transfer kekuasaan secara damai.Kekhawatiran yang meningkat datang ketika Trump menolak untuk berkomitmen untuk transisi damai September lalu, ketika dia meletakkan dasar untuk menolak hasil pemilihan presiden.Selama dua bulan terakhir, Trump dan sekutunya telah mencoba merusak hasil melalui kebohongan tentang penipuan pemilih yang meluas dan berbagai teori konspirasi, sebuah upaya yang pada akhirnya gagal untuk membatalkan kemenangan yang menentukan Biden tetapi memberanikan para pendukung yang marah dan bersenjata untuk menyerang Capitol sebagai protes atas apa yang mereka percaya, dengan semua bukti, sebagai pemilu yang dicuri.Sementara itu, Walikota Muriel Bowser dari Washington, DC, Minggu (17/1) mengatakan bahwa pertanyaan penting setelah pemberontakan 6 Januari di Capitol adalah seberapa serius negara itu akan menanggapi ancaman "ekstremisme kulit putih domestik."Kerusuhan mematikan itu juga mengungkapkan bahwa negara itu tidak menganggap ancaman terorisme domestik "cukup serius", kata Bowser di "Meet the Press" NBC.“Kami tidak pernah percaya bahwa yang disebut patriot akan mencoba menggulingkan pemerintah mereka dan membunuh petugas polisi, tapi itulah yang terjadi,” katanya.Walikota menambahkan bahwa fokus harus bergeser ke terorisme domestik, menyusul serangan yang menewaskan lima orang, termasuk seorang petugas polisi Capitol AS.“Kami tidak ingin melihat pagar. Kami jelas tidak ingin melihat pasukan bersenjata di jalan-jalan kami, tetapi kami harus mengambil sikap yang berbeda," katanya menanggapi pertanyaan dari tuan rumah Chuck Todd tentang berapa lama penduduk ibu kota negara akan hidup dengan langkah-langkah baru untuk meningkatkan keamanan.Relatif, pejabat di ibu kota negara siap menghadapi protes dan potensi kekerasan.Orang-orang bersenjata dan pendukung Trump berkumpul di Texas Capitol di Austin ketika petugas penegak hukum mengawasi gerakan mereka dengan cermat.Di St. Paul, ratusan petugas mengepung gedung Minnesota Capitol, jauh melebihi jumlah sekitar 50 pengunjuk rasa pro-Trump.Sejumlah kecil demonstran juga berkumpul di Illinois dan Nevada.FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri memperingatkan bahwa ekstremis domestik "merupakan ancaman yang paling mungkin" terhadap pelantikan dan memperingatkan kemungkinan kekerasan, termasuk penargetan gedung-gedung pemerintah dan pejabat publik, menjelang dan pada hari sumpah Biden –ketika upacara sedang berlangsung.Masalah keamanan tersebut membuat tim Biden menunda gladi bersih pelantikannya, yang diundur sehari hingga Senin (18/1) karena "obrolan online" sekitar hari Minggu, penjabat Wakil Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Ken Cuccinelli mengatakan Jumat, mengatakan kepada CNN bahwa "tidak ada ancaman kredibel spesifik tetapi keputusan dibuat untuk menunda satu hari dan meninggalkan Dinas Rahasia dalam posisi tertentu, dan seluruh tim di seluruh wilayah metro Washington, untuk bersiap menanggapi pada hari itu jika diperlukan.Beberapa jembatan, stasiun kereta bawah tanah, dan rute bus akan ditutup selama peresmian.Mall National juga akan ditutup untuk umum pada Hari Peresmian, Layanan Taman Nasional mengumumkan pada hari Jumat, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua area kecil yang berdekatan dengan taman akan tetap terbuka untuk acara peresmian, dan akan ada area yang disediakan untuk demonstrasi damai .Meningkatnya ancaman potensi kekerasan menjelang Hari Pelantikan melampaui Washington, karena FBI dilaporkan memperingatkan tentang "protes bersenjata'' yang direncanakan di seluruh 50 negara bagian, yang mendorong banyak pejabat negara untuk meningkatkan keamanan dan mengaktifkan pasukan Garda Nasional di ibu kota mereka.Gubernur di Maryland, New Mexico, Utah, Virginia telah menyatakan keadaan darurat; Pennsylvania, Indiana, Carolina Selatan, dan Utah menutup halaman Capitol mereka sepenuhnya, sementara yang lain, seperti Florida dan Oklahoma, menyuruh staf untuk bekerja dari rumah akhir pekan ini.Di Michigan, tempat jendela lantai pertama Capitol ditutup, Senat dan DPR negara bagian membatalkan sesi legislatif karena "ancaman yang dapat dipercaya," lapor CNN.Di California, langkah-langkah kesiapsiagaan yang dilaporkan Gubernur Gavin Newsom mencakup penyebaran resmi 1.000 pasukan Garda Nasional, serta pagar rantai setinggi enam kaki yang mengelilingi halaman Capitol negara bagian di Sacramento.[IT/r]