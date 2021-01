Pasukan AS Memindahkan 70 Teroris ISIL dari Penjara Hasaka ke Al-Tanf

US forces armored vehicles drives near the village of Yalanli, northern Syrian city of Manbij.jpg

IslamTimes - Dengan tujuan berinvestasi dalam kelompok teroris dan menggunakannya untuk menerapkan skema Washington di wilayah tersebut, pasukan AS telah mengangkut puluhan teroris ISIL dari penjara yang berada di bawah kendali milisi QSD di Provinsi Hasaka ke basis pasukan AS di daerah al-Tanf di perbatasan Suriah-Yordania.

Sumber lokal mengatakan kepada reporter SANA bahwa AS telah mengangkut 70 teroris dari organisasi teroris ISIL yang telah ditahan di Sekolah Menengah Industri di pintu masuk selatan Kota Hasaka ke basis tidak sah di daerah al-Tanf.Sumber tersebut mencatat bahwa pasukan pendudukan AS di Al-Tanf memberikan perlindungan bagi para teroris di wilayah tersebut dan mereka memasok senjata dan memberikan perlindungan bagi mereka dengan cara memindahkan mereka dari satu tempat ke tempat lain untuk menerapkan skema permusuhan mereka terhadap Suriah.Pada tanggal 5 Januari, AS mengangkut di atas salah satu helikopternya 10 teroris ISIL yang ditahan di "Kamp al-Bulghar", sebelah timur Kota al-Shadadi ke basis tidak sahnya di al-Tanf, dan 50 teroris lainnya dari penjara dari Sekolah Menengah Industri di Hasaka.[IT/r]