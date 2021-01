Lavrov: AS Melanggar Resolusi PBB 2254 Yang Menetapkan Komitmen Terhadap Kedaulatan Suriah

Sergei Lavrov, Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah menegaskan bahwa Washington dan sekutunya telah menggunakan pandemi virus korona untuk meningkatkan tekanan dan untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi pada beberapa negara bagian.

Selama Konferensi Pers Tahunannya di Moskow pada hari Senin (18/1), Lavrov mengatakan dalam menanggapi pertanyaan koresponden SANA bahwa apa yang dilakukan AS di Suriah dalam hal menduduki tanah, merampok kekayaannya dan mendukung milisi separatis melanggar resolusi PBB No. 2254 yang menetapkan komitmen terhadap kedaulatan Suriah dan keutuhan wilayahnya.Lavrov menambahkan bahwa AS, dan Barat harus menyadari bahwa era memaksakan dikte dan hegemoni telah berakhir dan bahwa kerja sama, serta menghormati kedaulatan negara adalah dasar untuk membangun hubungan internasional.[IT/r]