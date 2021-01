Setidaknya Empat Ledakan Menghantam Babil Irak

IslamTimes- Seperti yang dilaporkan Al-Mayadeen, ledakan tersebut disebabkan oleh serangan udara dan daerah sasarannya adalah markas besar Angkatan Bersenjata Irak.

Kantor Berita Al-Mayadeen melaporkan pada Selasa pagi serangkaian ledakan menghantam provinsi utara Babil di Irak.Beberapa sumber berita mengklaim Selasa pagi bahwa jet tempur AS telah menyerang beberapa posisi di Irak, tetapi seorang pejabat Pentagon membantah serangan AS beberapa jam kemudian.Al-Mayadeen melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di daerah Jurf al-Sakhar di provinsi Babil.Seperti yang dilaporkan Al-Mayadeen, ledakan tersebut disebabkan oleh serangan udara dan daerah sasarannya adalah markas besar Angkatan Bersenjata Irak.Koresponden Al-Jazeera beberapa saat kemudian mengklaim bahwa Amerika Serikat sedang melakukan pengeboman di wilayah Jurf al-Sakhar.Al-Mayadeen mengutip korespondennya yang mengatakan bahwa pesawat AS terbang di daerah al Qaim di perbatasan Irak-Suriah.Laporan awal mengklaim bahwa serangan terhadap Jurf al-Sakhar dilakukan oleh jet tempur F-16 AS.Sumber lokal mengatakan setidaknya empat ledakan terjadi di daerah tersebut.Berita Irak Al-Ahad melaporkan bahwa 9 anggota tentara Irak tewas dalam serangan itu.Namun, seorang pejabat senior Pentagon membantah laporan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Fox News, mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak melakukan serangan apa pun di dekat Baghdad malam itu.(IT/TGM)