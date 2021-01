Riset Oxford: Inggris Sekarang Memiliki Tingkat Kematian Virus Corona Harian Tertinggi di Dunia

British health workers amid the outbreak of coronavirus -.jpg

IslamTimes - Saat ini, Inggris memiliki tingkat kematian akibat virus korona harian tertinggi di dunia yang dikumpulkan oleh platform penelitian Universitas Oxford.

Mengungkapkan Inggris, yang sekarang berada dalam cengkeraman penguncian virus korona nasional, memiliki jumlah kematian COVID-19 tertinggi di Eropa yang saat ini mencapai lebih dari 90.000, menurut Universitas Johns Hopkins.Menurut Our World in Data, rata-rata 935 kematian harian dalam seminggu terakhir setara dengan lebih dari 16 orang per satu juta kematian setiap hari akibat COVID-19.Angka-angka tersebut dipublikasikan setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan bahwa meskipun dia "sepenuhnya" memahami orang Inggris ingin kembali ke kehidupan normal secepat mungkin, "itu tergantung pada keadaan yang berjalan baik"."Itu tergantung pada program vaksinasi yang berjalan dengan baik, itu tergantung pada tidak ada varian baru yang membatalkan rencana kita dan kita harus menguranginya, dan itu tergantung pada semua orang, kita semua, namun mengingat bahwa kita tidak keluar dari hutan ", Johnson menggarisbawahi.Pernyataan itu menyusul Menteri Luar Negeri Dominic Raab yang mengatakan akhir pekan lalu bahwa pemerintah berharap untuk melonggarkan beberapa pembatasan penguncian sebelum akhir Februari ketika London terus maju dengan peluncuran awal vaksin COVID-19."Yang ingin kami lakukan adalah keluar dari kuncian nasional ini secepat mungkin. Pada awal musim semi, semoga pada Maret, kami akan berada dalam posisi untuk membuat keputusan itu. Saya pikir tepat untuk mengatakan kita tidak akan melakukannya semua dalam satu ledakan besar. Saat kita menghentikan penutupan nasional secara bertahap, saya pikir kita akan berakhir secara bertahap melalui pendekatan berjenjang [regional]," kata Raab.Dia berbicara setelah Johnson menyerukan vaksinasi total 14 juta orang di Inggris pada pertengahan Februari.Menurut perdana menteri, mereka harus mencakup kelompok usia tertua, serta pekerja yang rentan secara klinis dan berada di garis depan.Inggris telah dikunci karena virus korona nasional sejak 5 Januari, pembatasan yang menetapkan penutupan sekolah dan bisnis yang tidak penting, serta orang-orang yang diperintahkan untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan.Pada hari Senin, kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Inggris telah naik menjadi 3.443.350, dengan 90.031 kematian, menurut pembaruan terbaru dari Universitas Johns Hopkins.[IT/r]