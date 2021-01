Iran Memberikan Sanksi Kepada Beberapa Pejabat AS, Termasuk Trump

IslamTimes- Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan pada hari Selasa, mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat AS karena dukungan mereka terhadap terorisme, melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan merusak perdamaian dan keamanan regional dan internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Republik Islam telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat senior AS termasuk Donald Trump dan Mike Pompeo pada hari Selasa.Saeed Khatibzadeh membuat pernyataan pada hari Selasa, mencatat bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat AS karena dukungan mereka terhadap terorisme, melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan merusak perdamaian dan keamanan regional dan internasional.“Pejabat senior AS termasuk, Presiden Donald Trump, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Mantan Menteri Pertahanan Mark Esper, Penjabat Menteri Pertahanan Christopher Miller, Menteri Keuangan Steven Mnuchin, Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Gina Haspel, Mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton, Mantan Perwakilan Khusus untuk Iran Brian Hook, Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Iran dan Venezuela Elliott Abrams, dan Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Andrea Gacki telah dimasukkan dalam daftar sanksi, ”katanya.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sanksi telah dijatuhkan pada orang-orang ini karena pembunuhan Letnan Jenderal Soleimani dan teman-temannya, mengatur tindakan teroris terhadap Republik Islam Iran, mendanai dan memberikan senjata dan pelatihan kepada kelompok-kelompok teroris, mendukung penjahat. kegiatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina, pembunuhan ilmuwan Nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh, menjatuhkan sanksi ilegal dan sepihak terhadap Republik Islam, dan mendukung kejahatan terhadap rakyat Yaman.Menurut Khatibzadeh, menjatuhkan sanksi sepihak merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Republik Islam berhak melawan tindakan ilegal AS.Khatibzadeh juga mengatakan bahwa detail pernyataan Kementerian Luar Negeri terkait pejabat Amerika tersebut akan segera dipublikasikan.(IT/TGM)