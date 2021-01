2 Konvoi Militer Menjadi Sasaran Bom Pinggir Jalan Di Baghdad

IslamTimes- Konvoi AS, yang membawa peralatan logistik untuk pasukan Amerika yang ditempatkan di pangkalan AS di Irak, memasuki Irak terutama melalui perbatasan Suriah di barat atau melewati perbatasan Kuwait di selatan.

Dua konvoi militer AS dilaporkan menjadi sasaran bom pinggir jalan di Youssefieh dan Abu Ghraib, dekat ibukota Irak Baghdad pada hari Rabu.Fraksi Qasim Al-Jabarin mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.Konvoi AS, yang membawa peralatan logistik untuk pasukan Amerika yang ditempatkan di pangkalan AS di Irak, memasuki Irak terutama melalui perbatasan Suriah di barat atau melewati perbatasan Kuwait di selatan.Konvoi telah menjadi sasaran bom pinggir jalan setiap minggu atau bahkan setiap hari dalam beberapa bulan terakhir.Kelompok Irak telah mengumumkan bahwa batas waktu bagi pemerintah Al-Kadhimi untuk menarik pasukan AS dari Irak telah berakhir dan bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap koalisi AS dan posisinya.(IT/TGM)