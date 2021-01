Suriah Mengutuk 'Penjarahan Sistematis' AS Atas Sumber Daya Negara

IslamTimes- Ia juga mengungkapkan "kecaman keras Damaskus atas praktik bermusuhan hampir setiap hari dari pasukan AS di wilayah yang mereka tempati di ... al-Jazira," lapor kantor berita resmi Suriah (SANA).

Damaskus mengutuk keras tindakan pasukan pendudukan AS di timur laut negara itu, dengan mengatakan tindakan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan integritas teritorial, dan pelanggaran mencolok hukum internasional.Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada sekretaris jenderal PBB serta presiden Dewan Keamanan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah memperbarui seruan negara itu untuk penarikan segera dan tanpa syarat pasukan AS dari wilayah tersebut.Ia juga mengungkapkan "kecaman keras Damaskus atas praktik bermusuhan hampir setiap hari dari pasukan AS di wilayah yang mereka tempati di ... al-Jazira," lapor kantor berita resmi Suriah (SANA).Kementerian menambahkan bahwa pasukan pendudukan AS melanjutkan tindakan bermusuhan reguler mereka di daerah tersebut, termasuk "penjarahan sistematis ... sumber daya Suriah, tanaman pertanian dan minyak dari ... al-Jazira, selain membawa bala bantuan militer besar, peralatan logistik, berbagai jenis senjata, peralatan dan kendaraan militer dari Irak ”ke beberapa pangkalan militer AS di pedesaan kota al-Yaarubiyah di provinsi Hasakah melalui penyeberangan al-Waleed.Kementerian menekankan bahwa gerakan agresif telah dilakukan dengan menyimpang dari "Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang selalu menekankan perlunya menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah," termasuk Resolusi 2254.(IT/TGM)