Rouhani: Trump Mendaftarkan Terorisme Negara Dalam Catatan AS Dengan Membunuh Soleimani

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan presiden Amerika yang keluar, Donald Trump, mendaftarkan terorisme negara pada catatan resmi Amerika dengan secara terbuka menerima tanggung jawab atas pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di negara ketiga."Kami [belum pernah sebelumnya] melihat seorang presiden AS secara eksplisit mengumumkan bahwa dia telah membunuh seorang komandan militer senior yang menjadi tamu di negara ketiga," kata Rouhani dalam pertemuan kabinet di Teheran, Rabu.“Dengan apa yang dilakukan teroris bodoh ini, 'terorisme negara' tertulis di dahi Amerika Serikat. Hari ini adalah akhir dari kehidupan politik individu yang melanggar hukum internasional dan kewajiban [AS] selama empat tahun, ”tambah Rouhani.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan rekan parit Iraknya Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Unit Mobilisasi Populer, dibunuh bersama dengan rekan-rekan mereka dalam serangan drone teror AS. dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.Kedua komandan tersebut sangat populer karena peran kunci yang mereka mainkan dalam memberantas teroris Daesh Takfiri di wilayah tersebut, khususnya di Irak dan Suriah.(IT/TGM)