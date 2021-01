Konvoi Koalisi Pimpinan AS Menjadi Sasaran Di Irak

IslamTimes- Sebelumnya pada hari itu, sumber Irak mengatakan bahwa ledakan dari alat peledak telah menghantam konvoi koalisi AS di jalan raya di provinsi Babilonia, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Konvoi koalisi pimpinan AS yang konon memerangi kelompok teroris Daesh di Irak telah menjadi sasaran serangan bom.Sebuah bom pinggir jalan menargetkan konvoi AS di Abu Ghraib, sebelah barat ibu kota, Baghdad, pada hari Jumat.Sebelumnya pada hari itu, sumber Irak mengatakan bahwa ledakan dari alat peledak telah menghantam konvoi koalisi AS di jalan raya di provinsi Babilonia, tanpa menjelaskan lebih lanjut.Juga pada hari Jumat, ledakan menghantam konvoi koalisi pimpinan AS di jalan raya yang menghubungkan provinsi Irak Dhi Qar dan Basra.Insiden hari Jumat menambah lima jumlah insiden di mana konvoi AS diserang di Irak dalam 24 jam terakhir.Pada hari Kamis, dua konvoi AS menjadi sasaran dalam dua serangan terpisah di negara Arab itu.(IT/TGM)