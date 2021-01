Zarif: Biden AS Harus Mencabut Sanksi, Bergabung Kembali Dengan Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes- Dalam artikel opini yang diterbitkan Jumat oleh majalah Amerika Luar Negeri, Zarif mengatakan mantan Presiden AS Donald Trump gagal membuat Iran menyerah pada tuntutannya melalui kampanye "tekanan maksimum" yang terjadi setelah penarikan Washington pada Mei 2018 dari perjanjian nuklir.

Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif telah mendesak Presiden AS Joe Biden untuk mengakhiri kebijakan tekanan tidak berbuah pendahulunya terhadap Iran dan memulai proses bergabung kembali dengan perjanjian nuklir 2015 dengan mencabut semua sanksi sepihak tanpa syarat, memperingatkan bahwa "jendela peluang tidak akan terbuka" untuk tim Gedung Putih yang baru selamanya.Dalam artikel opini yang diterbitkan Jumat oleh majalah Amerika Luar Negeri, Zarif mengatakan mantan Presiden AS Donald Trump gagal membuat Iran menyerah pada tuntutannya melalui kampanye "tekanan maksimum" yang terjadi setelah penarikan Washington pada Mei 2018 dari perjanjian nuklir.Perjanjian tersebut ditandatangani pada tahun 2015 antara Teheran dan enam negara besar dunia - AS, Prancis, Inggris, Jerman, China, dan Rusia - dan kemudian didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.Setelah membatalkan kesepakatan, Washington memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang dicabut oleh perjanjian dan meluncurkan dorongan untuk sepenuhnya menghancurkan perjanjian dengan mencoba menghalangi penandatangan yang tersisa untuk tetap berada dalam perjanjian dan mengancam sanksi terhadap pihak mana pun yang menolak untuk menghentikan bisnis.Tekanan Washington berhasil memblokir penandatangan Eropa untuk memenuhi kewajiban kontrak mereka, situasi yang mendorong Teheran untuk membalas dan menangguhkan bagian dari komitmennya sendiri berdasarkan Pasal 36, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Zarif menulis, "mencoba untuk menghentikan pencapaian diplomatik multilateral besar dan kemudian memulai kampanye perang ekonomi tumpul yang menargetkan rakyat Iran, yang pada dasarnya menghukum Iran karena kepatuhannya pada perjanjian yang didukung PBB."Zarif menambahkan bahwa kebijakan tekanan Trump memang menciptakan kesulitan tertentu bagi bangsa Iran, "tetapi kesulitan ini tidak memaksa kami untuk menyerah, juga tidak meruntuhkan ekonomi kami atau mengubah kalkulus strategis kami."Faktanya, kampanye bermusuhan tidak hanya gagal tetapi bahkan telah menghasilkan "kebalikan dari hasil yang diinginkan" karena mempromosikan Republik Islam untuk sebagian besar memperkuat kemampuannya dalam industri nuklir negara.(IT/TGM)