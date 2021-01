Boikot Produk AS: Cara Menghadapi Praktik-praktik Brutal Kebijakan Ekonomi Amerika

Boycott US Products.jpg

IslamTimes - Sebagai bagian untuk menjelaskan lebih lanjut tentang salah satu bentuk perlawanan yang dapat menyebabkan penderitaan bagi musuh bangsa, Al-Ahed News berhasil melakukan wawancara eksklusif dengan juru bicara organisasi Boikot Produk AS [BUP], yang menggarisbawahi bahwa perjalanan pemboikotan dimulai dengan seseorang memilih untuk tidak berbisnis dengan AS.

Boikot telah menunjukkan efektivitasnya dalam sejumlah penyebab sepanjang sejarah; ini adalah cara untuk menekan perusahaan dan pemerintah, kata juru bicara itu."Saat kita menyaksikan kengerian militer AS dan hegemoni ekonomi terhadap banyak negara di seluruh dunia, kita menemukan diri kita berada di antara dua pilihan: berkubang dalam diam atau memikul kewajiban untuk mengambil sikap dan mempertahankan tanah air kita."Amerika Serikat telah memberlakukan blokade ekonomi dan sanksi terhadap negara-negara, mengobarkan perang dan melakukan pembunuhan di seluruh dunia.Boikot ekonomi adalah cara kita memilih untuk menghadapi praktik brutal ini, Ibu Issa menekankan.Kita adalah sekelompok anak muda, intelektual, profesional media dan peneliti.Kita berbagi tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan tanah air kita dan menghadapi semua praktik yang tidak adil terhadap kita dan hak-hak rakyat kita, kata Ibu Issa."Kita memiliki beberapa cabang di sejumlah negara seperti Swedia, Rusia, Turki, Lebanon, Tunisia, Irak, Suriah, Azerbaijan, Mesir, dan Arab Saudi," tambahnya.Ekonomi AS ke Amerika adalah urat leher bagi manusia: memboikot produk AS dapat memengaruhi ekonomi dengan satu atau lain cara, yang pada tingkat pertama akan memaksa pemerintah AS untuk memeriksa kembali praktiknya terhadap negara, kata perwakilan organisasi tersebut."Di tingkat lain, itu akan menekan rakyat Amerika — karena mereka tidak peduli dengan politik luar negeri negara mereka; satu-satunya perhatian mereka adalah politik dan ekonomi domestik negara itu — karena jika kita mampu memengaruhi ekonomi melalui boikot, ini akan meningkatkan kesadaran di antara rakyat Amerika atas politik luar negeri agresif pemerintah mereka yang dianggap kriminal karena sifat membunuh mereka. "Mungkin ini akan membuat rakyat Amerika menekan pemerintah mereka untuk mengubah kebijakan yang sekarang mempengaruhi perekonomian mereka.“Kita tentu tidak bermaksud untuk menghukum rakyat atas tindakan pemerintahnya tetapi rakyat harus mengetahui konsekuensi dari kebijakan pemerintahnya terhadap bangsa lain.Kita percaya pada kemanusiaan dan bahwa rakyat dapat mengubah jalur politik pemerintahan mereka untuk saudara-saudara ‘kemanusiaan’ mereka terutama bahwa pemerintah Amerika menyesatkan warganya melalui media yang bias, membuat mereka tidak peduli dengan kekejaman yang mereka lakukan dan penderitaan orang lain," dia menunjukkan.Organisasi ini bergantung pada sumbangan dari pengusaha yang percaya pada tujuannya.Dia menerima sumbangan dari orang-orang yang berbagi pemikiran dan berempati dengan proyeknya.Ibu Issa dengan jelas menunjukkan bahwa reaksi berbeda dari satu orang ke orang lain.Beberapa percaya pada tujuan gerakan tetapi melihatnya sebagai tidak mungkin untuk dicapai.Mereka masih di bawah pengaruh media bahwa AS adalah "negara kuat yang tidak dapat dikalahkan atau dijatuhkan," katanya, mencatat bahwa orang lain lebih memedulikan kepentingan Amerika daripada negara mereka sendiri.Namun, ada orang-orang yang memiliki keyakinan dan antusiasme yang sama, dengan bersemangat bekerja untuk mencapai tujuan boikot melalui partisipasi aktif, kata Ibu Issa.Mereka bertanya, "Apa produk Amerika itu?", "Beri kami daftar dengan produk Amerika sehingga kami mulai memboikot.”Reaksi seperti itu mendorong kita untuk bekerja lebih keras karena itu meningkatkan iman kita dan mendorong proyek untuk terus berlanjut.Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah dan perjalanan boikot dimulai dengan seseorang memilih untuk tidak berbisnis dengan AS, ”pungkasnya.[IT/r]