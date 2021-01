Iran Tak Tertarik Berhubungan Langsung Dengan AS

IslamTimes- "Permintaan Iran realistis, dan itu bagi Amerika Serikat untuk mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan nuklir. Saya tidak melihat alternatif lain," kata Araghchi dalam wawancara dengan surat kabar Italia la Repubblica tentang permintaan Iran kepada yang baru. Administrasi AS.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran tidak tertarik untuk melakukan kontak langsung dengan AS, dan JCPOA adalah format yang tepat untuk melakukan pembicaraan."Permintaan Iran realistis, dan itu bagi Amerika Serikat untuk mencabut sanksi dan kembali ke kesepakatan nuklir. Saya tidak melihat alternatif lain," kata Araghchi dalam wawancara dengan surat kabar Italia la Repubblica tentang permintaan Iran kepada yang baru. Administrasi AS."Kami bernegosiasi dengan itikad baik dan bertindak dengan itikad baik kepada JCPOA," tambahnya."Sekarang giliran pemerintahan baru AS untuk menebus kesalahan pemerintahan sebelumnya. Mereka harus mencabut semua sanksi untuk kembali ke kesepakatan nuklir," katanya, menambahkan, "Kami siap memenuhi semua kewajiban kami berdasarkan JCPOA, asalkan Amerika memenuhi komitmen mereka dan mencabut sanksi. "Merujuk pada beberapa klaim tentang kontak rahasia Iran dengan AS, Araghchi berkata, "Kami belum memiliki kontak apa pun dan kami tidak berniat melakukannya.""Saat ini kami tidak berminat untuk melakukan kontak langsung dan menurut kami JCPOA adalah format yang tepat dan pembicaraan harus dilakukan dalam format itu," tandasnya."Tidak akan ada JCPOA Plus, tidak ada perjanjian baru, tidak ada negosiasi baru di JCPOA," kata Araghchi tentang peliputan masalah baru, termasuk program rudal Iran dalam kesepakatan nuklir Iran."Rudal Iran adalah satu-satunya alat pertahanan yang dapat diandalkan untuk Iran, dan tidak akan dinegosiasikan," tambahnya.(IT/TGM)