AS Mulai Meninjau Keputusan Trump Yang Menecap Ansarullah Yaman Sebagai Teroris

Seorang juru bicara di Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington telah memulai peninjauan keputusan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump untuk menunjuk gerakan Houthi Ansarullah Yaman yang populer sebagai organisasi teroris asing."Seperti dicatat oleh Sekretaris-Yang Ditunjuk Anthony Blinken, Departemen Luar Negeri telah memulai peninjauan atas penunjukan teroris Ansarullah," kata juru bicara tersebut pada hari Jumat.“Kami tidak akan secara terbuka membahas atau mengomentari pertimbangan internal terkait tinjauan itu; Namun, dengan krisis kemanusiaan di Yaman kami bekerja secepat mungkin untuk melakukan peninjauan dan membuat keputusan, ”tambah juru bicara tersebut.Pemerintahan Trump mengumumkan penunjukan gerakan Ansarullah yang populer sebagai kelompok teroris pada 11 Januari, sembilan hari sebelum Presiden baru AS Joe Biden menjabat pada hari Rabu.Trump adalah sekutu setia Arab Saudi, menawarkan bantuan logistik dan penjualan militer AS untuk perang enam tahun di Yaman untuk mengusir Pemerintah Keselamatan Nasional yang dipimpin Ansarullah dan yang berbasis di Sana'a, yang mengendalikan sebagian besar negara yang dilanda perang tersebut. .(IT/TGM)