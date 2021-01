Tiga Orang Tewas Setelah Ledakan Bom Menghantam Hummer AS Di Suriah

IslamTimes- Ladang minyak, yang diduduki oleh pasukan Amerika, adalah yang terbesar di Suriah dan terletak sekitar 10 kilometer di utara kota al-Mayadin.

Ledakan bom yang kuat menghantam kendaraan militer AS di provinsi Dayr al-Zawr yang kaya minyak di Suriah, menewaskan sedikitnya tiga orang.Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal, mengatakan ledakan itu terjadi pada hari Jumat ketika sebuah alat peledak meledak di Hummer saat bergerak di sepanjang jalan menuju ladang minyak al-Omar.Ladang minyak, yang diduduki oleh pasukan Amerika, adalah yang terbesar di Suriah dan terletak sekitar 10 kilometer di utara kota al-Mayadin.Laporan itu tidak menjelaskan apakah mereka yang tewas adalah militan yang berafiliasi dengan militan Kurdi SDF yang disponsori AS atau pasukan Amerika.Militer AS belum memberikan komentar atas insiden tersebut.Selama beberapa bulan terakhir, militer AS telah membawa ratusan truk bermuatan amunisi dan peralatan logistik ke provinsi Dayr al-Zawr dan Hasakah di Suriah melalui penyeberangan perbatasan ilegal dengan Irak utara.(IT/TGM)