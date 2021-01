Biden dan Johnson Diskusikan Pengkoordinasian Kebijakan Luar Negeri terhadap China, Iran, dan Rusia

Boris Johnson -British Prime Minister.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbagi kegembiraannya setelah berbicara dengan presiden AS yang baru, Joe Biden, di Twitter pada Sabtu (23/1), mengungkapkan harapan untuk memperdalam kerja sama menuju "pemulihan hijau dan berkelanjutan setelah pandemi COVID-19".

Sebelum mengontak ketua Partai Konservatif Inggris, Biden telah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador.Johnson adalah salah satu kepala negara dan pemerintahan pertama yang dikontak oleh Biden setelah menjabat, dan pemimpin Eropa pertama yang berbicara dengan presiden baru melalui telepon.Menurut pembacaan seruan mereka yang diterbitkan oleh Downing Street, Johnson mengucapkan selamat kepada Biden atas pelantikannya dan "kedua pemimpin berharap untuk memperdalam aliansi yang erat antara negara kita."Perdana Menteri Inggris juga "dengan hangat menyambut" keputusan Biden untuk bergabung kembali dengan Perjanjian Iklim Paris, serta Organisasi Kesehatan Dunia."Mereka juga membahas manfaat dari kesepakatan perdagangan bebas potensial antara kedua negara kita, dan Perdana Menteri menegaskan kembali niatnya untuk menyelesaikan masalah perdagangan yang ada secepat mungkin," bunyi pernyataan itu.Kedua pemimpin sepakat tentang perlunya koordinasi prioritas kebijakan luar negeri, termasuk terhadap China, Iran, dan Rusia, sebuah pembacaan Gedung Putih menunjukkan.Ironisnya, tidak disebutkan kesepakatan perdagangan yang sangat diperhatikan oleh Inggris.Biden menjabat sebagai presiden AS pada 20 Januari dalam upacara keamanan tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena, untuk menjaga hukum dan ketertiban pada pertemuan tingkat tinggi, sebanyak 25.000 pasukan Garda Nasional dan banyak titik kontrol ditempatkan. .Pihak berwenang juga bergerak untuk membatasi akses publik ke pelantikan karena pandemi yang masih berkecamuk, yaitu ke National Mall, yang kali ini melihat 200.000 bendera negara bagian dan kota AS dipasang alih-alih penonton langsung di sana.Pada Hari Pelantikan, Biden menandatangani beberapa perintah eksekutif termasuk satu perintah tentang AS yang bergabung kembali dengan kesepakatan iklim Paris.Keputusan tersebut membalikkan langkah mantan Presiden AS Donald Trump untuk meninggalkan perjanjian pada tahun 2017.[IT/r]