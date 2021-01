Israel Mengotorisasi Penyebaran Kubah Besi AS di Dekat Iran

Iron Dome anti-missile systems.jpg

IslamTimes - Israel mulai menggunakan Iron Dome pada tahun 2011, dengan sistem pertahanan rudal melaporkan tingkat keberhasilan 90 persen dan lebih dari 2.000 intersepsi rudal primitif, drone, dan roket Grad yang diluncurkan oleh Hizbullah dan milisi Gaza.

Itu belum diuji terhadap aktor negara besar yang dilengkapi dengan kemampuan balistik dan jelajah canggih.Israel telah menyetujui penempatan baterai pencegat rudal Iron Dome di pangkalan AS di Teluk Persia, Haaretz melaporkan, mengutip pejabat keamanan.Para pejabat tidak mengungkapkan di negara mana Iron Dome dapat ditempatkan, mengutip kepekaan terkait keamanan Amerika, tetapi Haaretz mengindikasikan bahwa "di balik pintu tertutup, Israel memberikan persetujuan diam-diam untuk menempatkan baterai untuk melindungi pasukan [AS] dari serangan oleh Iran dan proxy-nya."Sumber surat kabar itu menambahkan bahwa Pentagon juga dapat menempatkan Kubah Besi di Eropa Timur, yang diduga "karena takut Rusia dapat membahayakan pasukan Amerika, atau infrastruktur strategis di negara-negara tersebut."Amerika Serikat beroperasi atau telah diberi akses ke hampir selusin pangkalan militer di Teluk Persia, termasuk dua pangkalan angkatan laut dan dua pangkalan udara di Kuwait, dua fasilitas angkatan laut dan satu pangkalan udara di Bahrain, Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, yang melayani sebagai markas Komando Pusat AS - komando militer AS yang bertanggung jawab atas operasi di kawasan Timur Tengah, Afrika timur laut, Afghanistan dan Pakistan, ditambah pangkalan di Uni Emirat Arab dan Oman.[IT/r]