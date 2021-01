Kapal Induk AS Memasuki Laut China Di Tengah Ketegangan Taiwan

IslamTimes- Komando Indo-Pasifik AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok penyerang, yang dipimpin oleh USS Theodore Roosevelt, memasuki Laut Cina Selatan pada hari Sabtu, hari yang sama Taiwan melaporkan serangan besar pembom dan jet tempur Tiongkok ke zona identifikasi pertahanan udaranya di sekitar Kepulauan Pratas.

Di tengah ketegangan Taiwan, kelompok kapal induk Angkatan Laut AS, memasuki Laut Cina.Sebuah kelompok kapal induk AS telah memasuki Laut China Selatan untuk mempromosikan "kebebasan laut", klaim militer AS, pada saat ketegangan antara China dan Taiwan telah menimbulkan kekhawatiran di Washington.Komando Indo-Pasifik AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok penyerang, yang dipimpin oleh USS Theodore Roosevelt, memasuki Laut Cina Selatan pada hari Sabtu, hari yang sama Taiwan melaporkan serangan besar pembom dan jet tempur Tiongkok ke zona identifikasi pertahanan udaranya di sekitar Kepulauan Pratas.Militer AS mengatakan kelompok penyerang kapal induk berada di Laut China Selatan, sebagian besar diklaim oleh China, untuk melakukan operasi rutin "untuk memastikan kebebasan laut, membangun kemitraan yang mendorong keamanan maritim"."Setelah berlayar melalui perairan ini selama 30 tahun karir saya, sangat menyenangkan berada di Laut Cina Selatan lagi, melakukan operasi rutin, mempromosikan kebebasan laut, dan meyakinkan sekutu dan mitra," Laksamana Muda Doug Verissimo."Dengan dua pertiga perdagangan dunia melalui wilayah yang sangat penting ini, sangat penting bagi kami untuk mempertahankan kehadiran kami dan terus mempromosikan tatanan berbasis aturan yang telah memungkinkan kita semua untuk makmur," kata Verissimo dalam pernyataannya.Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden AS.Calon menteri luar negeri Biden, Antony Blinken, mengatakan pada sidang konfirmasi Senatnya pada Selasa bahwa "tidak diragukan lagi" China merupakan tantangan paling signifikan bagi Amerika Serikat dari negara mana pun.)IT/TGM)