AS Diizinkan Untuk Mulai Menyebarkan Iron Dome Di Teluk Persia

Rezim Tel Aviv telah menunjukkan lampu hijau kepada AS untuk mulai mengerahkan baterai pencegat rudal Iron Dome di pangkalannya di Negara-negara Teluk Persia.Amerika Serikat diperkirakan akan segera mulai mengerahkan baterai pencegat rudal Iron Dome, salah satu permata industri manufaktur senjata rezim Israel, di pangkalannya di Negara-negara Teluk Persia, sumber Zionis mengutip pejabat keamanan.Seperti diberitakan, para zionis menolak untuk mengungkapkan di negara mana pencegat Iron Dome akan dikerahkan dan menyangkal bahwa ini adalah bagian dari perjanjian normalisasi dengan negara-negara Teluk Persia.Ini terjadi dengan latar belakang Kesepakatan Abraham antara rezim Tel Aviv dan dua Negara Teluk Persia, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, dan dari dua kesepakatan besar senjata AS, satu dengan UEA, dan yang lainnya dengan Arab Saudi.Tiga minggu lalu, Organisasi Pertahanan Rudal zionis di Kementerian Pertahanan menyerahkan baterai Iron Dome kedua kepada Departemen Pertahanan AS. Baterai tersebut dikembangkan oleh Sistem Pertahanan Lanjutan Rafael rezim Israel sebagai bagian dari perjanjian untuk dua baterai Iron Dome yang ditandatangani antara kedua negara pada Agustus 2019.(IT/TGM)