Komandan: Iran Telah Mengumpulkan Kekuatan Rudal untuk Menghilangkan Ancaman AS

Missile launch by Iran's Islamic Revolution Guards Corps.jpg

IslamTimes - Terlepas dari ukurannya, kemampuan teknologi, dan daya tembaknya, Angkatan Laut Amerika Serikat - sarana utama yang digunakan Washington untuk memproyeksikan kekuatan di luar negeri, tidak lagi menjadi ancaman eksistensial bagi Iran berkat penangkal rudal besar Tehran, Jenderal Rahim Noei-Aghdam, komandan pasukan Markas militer Hazrat Zeinab Korps Garda Revolusi Islam, telah mengindikasikan.

Republik Islam telah mengumpulkan banyak persenjataan rudal balistik dan jelajah, sebagian besar bersumber dari dalam negeri.Awal bulan ini, pada malam pelantikan Joe Biden, negara itu melakukan latihan rudal skala besar di tenggara Iran dan Samudra Hindia utara yang mensimulasikan pertempuran skala besar melawan pasukan angkatan laut musuh.“Jika dulu kehadiran AS di perairan internasional dekat Iran dianggap sebagai ancaman bagi negara, hari ini, berkat kekuatan penangkal dan (misil) permukaan-ke-permukaan, permukaan-ke-udara, permukaan-ke-pantai, pantai-ke- rudal pantai, pantai-ke-laut, dan laut-ke-laut, kami memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal-kapal Amerika,” kata komandan itu, berbicara kepada Kantor Berita Mehr, Senin (25/1).“Berbeda dengan pasukan Amerika di Asia Barat yang tidak mampu bertindak, intelijen, mobilitas, pertempuran, kekuasaan, kekuatan, kohesi, persatuan, dan moral dari kekuatan Front Perlawanan, terutama angkatan bersenjata Republik Islam Iran yang terkenal, ”Noei-Aghdam menambahkan."Front Perlawanan" mengacu pada aliansi politik longgar yang juga dikenal sebagai Poros Perlawanan, yang mencakup Iran, Suriah, Pasukan Mobilisasi Populer Irak, dan kelompok politik dan militan Lebanon, Hizbullah.Semua pasukan ini telah bekerja sama dalam beberapa tahun terakhir untuk memerangi berbagai ancaman, dari milisi jihadis termasuk Daesh (ISIS/IS) dan al-Qaeda di Irak dan Suriah hingga pasukan Israel di Lebanon.Awal bulan ini, ketika Iran bersiap untuk latihan rudal balistik dan jelajah skala besar di tenggara Iran dan Samudra Hindia utara, seorang komandan senior Pengawal Revolusi membual bahwa Teheran berada dalam "kendali penuh" atas Teluk Persia dan bersiap untuk mempertahankan semua wilayah pesisirnya.Latihan tersebut melibatkan rudal yang ditembakkan dari kapal dan baterai pantai, pengoperasian kapal selam baru, dan penggunaan berbagai drone tempur dan pengintai.Beberapa hari kemudian, uji coba Iran menembakkan rudal balistik, mengenai target yang melintasi laut lebih dari 1.800 km.Cari tentang rudal ini! "Khorramshahr 2", yang memiliki cep 0,5 meter (rudal paling akurat yang dibuat oleh Iran, tentu saja di antara rudal yang diperkenalkan di depan umum !!) Ada aturan di Iran ... Tidak ada yang ditampilkan di media atau publik kecuali itu dibutuhkan untuk pencegahan! pic.twitter.com/PzY4r84vV7 - ابراهیمی (@Ebrahimi_psn) 18 Januari 2021Iran telah menyatakan optimisme yang hati-hati atas perubahan kekuasaan dari Donald Trump ke Joe Biden di tengah kesiapan yang jelas untuk melihat AS bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Trump secara sepihak menarik AS keluar dari perjanjian pada tahun 2018, dengan dua tahun berikutnya melihat peningkatan dramatis ketegangan antara Tehran dan Washington.Serangkaian insiden sabotase dan penyitaan kapal tanker, penghancuran drone mata-mata AS yang tersembunyi di Teluk Persia, pembunuhan seorang komandan militer senior Iran di Irak, dan rentetan serangan balasan rudal Iran terhadap sepasang pangkalan AS berulang kali mendorong kedua negara tersebut ke ambang perang.Minggu lalu, media Prancis melaporkan bahwa staf Biden dan pejabat Iran telah membicarakan tentang ketentuan kembalinya AS ke JCPOA selama berminggu-minggu.Pada hari Minggu, sebuah surat kabar Kuwait melaporkan, mengutip sumber pemerintah Iran, bahwa Tehran memiliki tujuh prasyarat terpisah untuk AS, termasuk pencabutan total sanksi, kompensasi atas kerugian finansial yang timbul di bawah sanksi Trump, dan jaminan untuk meninggalkan masalah sampingan - termasuk Program rudal Iran dan dukungan untuk sekutunya di luar negeri, sudah jelas.[IT/r]