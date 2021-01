Iran Mampu Menghancurkan Kapal Perang AS

IslamTimes- "Jika dulu kehadiran AS di perairan internasional dekat Iran dianggap sebagai ancaman bagi negara, hari ini berkat kekuatan penangkal kami dan permukaan-ke-permukaan, permukaan-ke-udara, permukaan-ke-pantai, pantai-ke- rudal pantai, pantai-ke-laut, dan laut-ke-laut, kami memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal-kapal Amerika, "tambahnya.

Seorang komandan senior IRGC mengatakan meskipun kehadiran AS di kawasan itu dianggap sebagai ancaman bagi Iran di masa lalu, negara itu sekarang dapat menghancurkan kapal-kapal AS, berkat kekuatan penangkal dan misilnya.Jenderal Rahim Noei-Aghdam, komandan Pangkalan Militer Hazrat Zeinab IRGC, membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Mehr pada hari Senin.Merujuk pada langkah AS baru-baru ini di Teluk Persia, Jenderal Noei-Aghdam mengatakan, “Dalam klasifikasi tentara dunia, militer AS adalah pangkalan angkatan laut, dengan kata lain, kekuatan total militer AS mengoperasikan dan menjalankan misi di luar AS, dan mereka adalah Angkatan Laut AS, yang meliputi kapal perang, kapal induk, nuklir dan non-nuklir. ""Jika dulu kehadiran AS di perairan internasional dekat Iran dianggap sebagai ancaman bagi negara, hari ini berkat kekuatan penangkal kami dan permukaan-ke-permukaan, permukaan-ke-udara, permukaan-ke-pantai, pantai-ke- rudal pantai, pantai-ke-laut, dan laut-ke-laut, kami memiliki kemampuan untuk menghancurkan kapal-kapal Amerika, "tambahnya.Berbeda dengan pasukan Amerika di Asia Barat, yang tidak mampu bertindak, intelijen, mobilitas, pertempuran, kekuasaan, kekuatan, kohesi, persatuan dan moral pasukan Front Perlawanan, terutama angkatan bersenjata Republik Islam Iran, sangat terkenal, "jelasnya.(IT/TGM)