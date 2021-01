Iran: Terserah AS Untuk Mencabut Sanksi Dan Bergabung Kembali Dengan JCPOA

IslamTimes- Dalam wawancara dengan NBC News pada hari Senin, Majid Takht-Ravanchi mengatakan Teheran tidak siap untuk menawarkan isyarat niat baik atau langkah-langkah membangun kepercayaan sampai Washington mencabut sanksi dan kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Duta Besar Iran untuk PBB mengatakan bola ada di lapangan Amerika terkait perjanjian nuklir yang ditinggalkannya pada 2018, menambahkan bahwa Teheran sedang menunggu pemerintahan baru AS untuk mengambil langkah pertama untuk mencabut sanksi yang melanggar hukum dan kemudian bergabung kembali dengan perjanjian multilateral 2015.Dalam wawancara dengan NBC News pada hari Senin, Majid Takht-Ravanchi mengatakan Teheran tidak siap untuk menawarkan isyarat niat baik atau langkah-langkah membangun kepercayaan sampai Washington mencabut sanksi dan kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)."Terserah AS untuk memutuskan tindakan yang harus diambil. Kami tidak terburu-buru, "jelasnya.Pada 2015, Iran dan enam negara dunia - yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan China - menandatangani JCPOA yang telah diratifikasi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.Namun, AS di bawah mantan presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.Pemerintahan Trump juga meluncurkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran, menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan "terberat yang pernah ada".Karena partai-partai Eropa yang tersisa gagal memenuhi akhir kesepakatan mereka di bawah tekanan AS, Iran mulai untuk mengurangi komitmen JCPOA berdasarkan Pasal 26 dan 36 dari perjanjian pada Mei 2019 yang mencakup hak-hak hukum Teheran.(IT/TGM)