Iran: 'Jendela Peluang Bagi AS Dan UE Tidak Tetap Terbuka Selamanya'

Juru Bicara Pemerintah Iran Ali Rabeie mengatakan jendela peluang tidak akan tetap terbuka selamanya bagi AS dan pihak JCPOA Eropa untuk memenuhi kewajiban mereka."Kami belum melakukan pembicaraan atau kontak dengan pemerintah AS yang baru sejauh ini, dan kami masih menunggu posisi resmi pemerintah AS untuk mengklarifikasi tentang pengembaliannya ke kewajiban JCPOA dan tentang pencabutan sanksi ilegal yang merupakan bagian integral. bagian dari kewajiban ini, "kata Spox dalam konferensi pers pada hari Selasa."Saat ini tidak ada rencana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat," katanya, "Kemajuan dalam hal ini akan bergantung pada langkah-langkah praktis yang diambil oleh Amerika Serikat untuk kembali ke kewajibannya berdasarkan Resolusi 2231."“Tentu saja Amerika Serikat tidak akan punya waktu selamanya, dan peluangnya sangat terbatas, tidak hanya untuk Amerika Serikat tetapi juga untuk anggota JCPOA Eropa,” tambah Rabeie.Dia berharap sebelum masalah menjadi lebih rumit, pemerintah AS akan mengambil langkah dan keputusan praktis untuk membuktikan itikad baik dan membangun kepercayaan.Mengenai batas waktu akses inspektur UAEA ke situs nuklir Iran, juru bicara pemerintah mengatakan, "Menurut jadwal yang ditetapkan oleh undang-undang parlemen, langkah pertama untuk membatasi pengawas terkait dengan Protokol Tambahan akan dimulai pada minggu pertama Maret."Dia mencatat bahwa inspeksi yang terkait dengan rezim pengamanan IAEA akan tetap rutin.(IT/TGM)