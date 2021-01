Iran: Bola Ada Di Tangan AS Dan Kami Menunggu Langkahnya

IslamTimes- Dalam wawancara pertamanya sejak Presiden Joe Biden dilantik pekan lalu, Takht-Ravanchi menolak pembicaraan langsung antara Iran dan AS, dengan mengatakan Teheran belum berbicara dengan pemerintah AS yang baru.

Utusan Iran untuk PBB merujuk pada kebijakan tekanan yang sia-sia terhadap Teheran dan kemungkinan kembalinya AS ke JCPOA, dengan mengatakan bahwa jika Amerika melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kesepakatan, Teheran akan kembali ke implementasi penuh.Iran tidak memiliki rencana untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintahan Biden dan menunggu presiden baru AS untuk mengambil langkah pertama untuk mencabut sanksi dan mengembalikan AS ke perjanjian nuklir multinasional 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) , Duta Besar Teheran di PBB Majid Takht-Ravanchi mengatakan kepada NBC News pada hari Senin.Dalam wawancara pertamanya sejak Presiden Joe Biden dilantik pekan lalu, Takht-Ravanchi menolak pembicaraan langsung antara Iran dan AS, dengan mengatakan Teheran belum berbicara dengan pemerintah AS yang baru."Tidak, belum ada percakapan antara Iran dan AS setelah Biden menjabat."Ditanya apakah ada rencana untuk membuka dialog langsung dengan Washington atau komunikasi tidak langsung melalui perantara, mungkin melalui pemerintah Swiss, Ravanchi berkata, "Kami tidak berencana untuk memulai apapun."Kementerian luar negeri Swiss menangani komunikasi resmi AS dengan Iran karena Washington tidak memiliki kedutaan besar di Teheran dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Iran.Menggemakan pernyataan serupa dari menteri luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, diplomat Iran mengatakan Teheran tidak siap untuk mengambil langkah apa pun sampai AS kembali ke perjanjian nuklir yang ditinggalkannya pada 2018.Sementara itu, Iran tidak terburu-buru, kata Ravanchi."Terserah AS untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Kami tidak terburu-buru," tegasnya.JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 antara Teheran dan enam negara besar dunia - AS, Prancis, Inggris, Jerman, China, dan Rusia - dan kemudian disahkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.(IT/TGM)