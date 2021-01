Duta AS: Biden Mendukung Solusi Dua Negara Di Tengah 'Dukungan Teguh' untuk Israel

Israeli settlement of Har Homa, in southern East Jerusalem al-Quds, the occupied West Bank.jpg

IslamTimes - Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Richard Mills mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden mendukung solusi dua negara antara Zionis Israel dan Otoritas Palestina, tetapi akan "mempertahankan dukungannya yang teguh" untuk negara Yahudi tersebut.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS yang baru dikonfirmasi Antony Blinken menyatakan bahwa prospek kemajuan yang berarti menuju rekonsiliasi antara Zionis Israel dan Palestina terbatas dan meminta kedua pihak untuk menahan diri dari tindakan sepihak.Dalam pidato virtual kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (26/1), Mills mengatakan bahwa Washington akan mendesak Zionis Israel dan Palestina "untuk menghindari langkah-langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, penghasutan untuk kekerasan, dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara karena tindakan terorisme ".Duta Besar AS menambahkan bahwa Gedung Putih berharap "akan memungkinkan untuk mulai bekerja perlahan-lahan membangun kompetensi di kedua sisi untuk menciptakan lingkungan di mana kami mungkin sekali lagi dapat membantu memajukan solusi [dua negara]".Pada saat yang sama, dia memperjelas bahwa Washington tidak melihat langkah-langkah seperti itu "sebagai bantuan kepada kepemimpinan Palestina", menambahkan bahwa "bantuan AS bermanfaat bagi jutaan rakyat Palestina biasa dan membantu melestarikan lingkungan yang stabil yang menguntungkan baik rakyat Palestina maupun Zionis Israel".Mills berjanji bahwa pemerintahan Biden akan terus mendesak negara-negara lain untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, sambil mengakui bahwa itu "bukan pengganti perdamaian Israel-Palestina".Dia juga mengisyaratkan dukungan Amerika untuk "negara Palestina yang layak", menekankan bahwa pemerintahan Biden berencana hendak mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik Palestina di Washington, yang sebelumnya ditutup oleh mantan Presiden AS Donald Trump."Presiden Biden telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia bermaksud akan memulihkan program bantuan AS yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, dan akan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan AS terakhir", kata Mills.Pernyataan itu muncul ketika juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Selasa (26/1) bahwa Biden percaya "solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan ke depan" untuk perdamaian antara Zionis Israel dan Palestina.Dia digaungkan oleh Menteri Luar Negeri AS yang baru dikonfirmasi Antony Blinken yang mengatakan pekan lalu bahwa "satu-satunya cara untuk memastikan masa depan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan untuk memberikan Palestina sebuah negara yang menjadi hak mereka adalah melalui apa yang disebut. solusi dua negara ".Dia menambahkan, bagaimanapun, bahwa "secara realistis sulit untuk melihat prospek jangka pendek untuk bergerak maju dengan itu".Ini menetapkan pembentukan negara Palestina yang akan bekerja sama secara damai dengan negara Yahudi yang ada, sesuatu yang diharapkan untuk mengakhiri konflik Palestina-Zionis Israel dan berfungsi sebagai dasar untuk perdamaian abadi di Timur Tengah.Selama bertahun-tahun, Palestina telah mencari pengakuan diplomatik untuk sebuah negara di wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang sebagian diduduki oleh Zionis Israel, bersama dengan Jalur Gaza.Pemerintah Zionis Israel, bersama dengan seluruh jajaran negara lain, seperti Prancis, AS, Inggris, dan Jerman, menolak untuk mengakui Otoritas Palestina sebagai entitas politik dan diplomatik yang independen, melanjutkan pembangunan permukiman di wilayah pendudukan meskipun ada keberatan dari PBB.Di bawah rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump pada akhir Januari 2020, Zionis Israel akan memasukkan permukiman di Tepi Barat dan Lembah Jordan dan menjadikan Yerusalem sebagai "ibu kotanya yang tidak terbagi".Rakyat Palestina ditawari desa yang berdekatan Abu Dis sebagai ibu kota mereka dan $ 50 miliar dalam investasi untuk "memacu ekonomi Palestina", sebuah cetak biru yang dikritik keras oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas.[IT/r]