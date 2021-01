Shamkhani Menerima Delegasi Taliban: AS Mengusahakan Kelanjutan Pertumpahan Darah di Afghanistan

Secretary of Iran’s Supreme National Security Council, Ali Shamkhani.jpg

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani pada hari Rabu (27/1), memperingatkan upaya AS untuk menghentikan perang dan pertumpahan darah di Afghanistan, dengan mengatakan Washington berusaha untuk menyalahkan ketidakamanan pada pihak Afghanistan.

“AS tidak mengejar perdamaian dan keamanan di Afghanistan. Strategi AS adalah kelanjutan perang dan pertumpahan darah di antara berbagai strata Afghanistan," kata Shamkhani dalam pertemuan dengan delegasi politik Taliban, yang dipimpin oleh wakil kepala kantor politik kelompok itu Mullah Abdul Ghani Baradar, yang diadakan di Teheran pada hari Rabu (27/1)."AS sedang mengejar acara negosiasi perdamaian dengan tujuan menciptakan kebuntuan dalam negosiasi di antara berbagai pihak Afghanistan untuk menyalahkan mereka atas ketidakamanan dan ketidakstabilan," kata pejabat Iran, seperti dikutip kantor berita Tasnim.Dia juga menggarisbawahi bahwa Iran tidak akan pernah mengakui upaya apa pun saat ini untuk mengambil kekuasaan di Afghanistan melalui perang, menekankan perlunya semua kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam proses yang sepenuhnya damai untuk memutuskan nasib negara.Shamkhani menggambarkan setiap kerusakan keamanan di Afghanistan, terutama di provinsi-provinsi yang berbatasan dengan Iran, sebagai masalah yang tidak dapat ditoleransi, menekankan perlunya Taliban untuk bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan dalam perang melawan ketidakamanan dan aktivitas kelompok teroris ISIL (Daesh).Sementara itu, Mullah Abdul Ghani Baradar memberikan laporan tentang proses negosiasi perdamaian di Afghanistan, menyoroti kegagalan presiden AS sebelumnya Donald Trump untuk melaksanakan kesepakatan damai, dan menekankan bahwa Taliban tidak mempercayai AS dan akan melawan arus apa pun. bekerja sebagai tentara bayaran AS.Dia menggarisbawahi bahwa Taliban percaya bahwa semua kelompok etnis dan suku harus berpartisipasi dan berperan untuk masa depan Afghanistan.Mullah Abdul Ghani Baradar juga menekankan perlunya melindungi keamanan perbatasan bersama antara Afghanistan dan Iran, mengungkapkan kesiapan Taliban untuk bekerja sama dalam hal ini.[IT/r]