Terorisme di AS, Memperingatkan 'Ancaman yang Meningkat' Dari Potensi Ekstremis Domestik

Capitol attack, rioters confronting police, strolling in Senate.jpg

IslamTimes - Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengeluarkan peringatan tak terduga pada hari Rabu (27/1), memperingatkan warga Amerika bahwa ekstremis domestik yang frustrasi atas pelantikan Presiden AS Joe Biden mungkin akan melancarkan serangan dalam beberapa minggu mendatang.

Setelah kerusuhan gedung Capitol pada 6 Januari yang mematikan, para pejabat pemerintah semakin khawatir tentang kemungkinan ekstremis domestik melancarkan peristiwa kekerasan lainnya karena frustrasi dengan iklim politik saat ini.Mengingat potensi ancaman, pasukan Garda Nasional akan tetap berada di ibu kota negara untuk waktu yang lama.Meskipun departemen biasanya mengeluarkan nasihat serupa melalui Sistem Penasihat Terorisme Nasionalnya, peringatan dianggap sebagai ancaman yang ditimbulkan oleh pemerintah asing atau kelompok militan, bukan ekstremis domestik.Sistem ini terakhir digunakan pada tahun 2020 setelah para pejabat memperingatkan kemungkinan pembalasan oleh aktor Iran menyusul pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani.“Informasi menunjukkan bahwa beberapa ekstremis brutal bermotivasi ideologis dengan keberatan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah dan transisi presiden, serta keluhan yang dirasakan lainnya yang dipicu oleh narasi palsu, dapat terus bergerak untuk menghasut atau melakukan kekerasan,” bunyi buletin tersebut.Para pejabat mencatat dalam anjuran bahwa kemarahan atas pembatasan COVID-19, penggunaan kekerasan oleh polisi, dan hasil pemilu dapat memicu insiden kekerasan "hingga awal 2021".Selain itu, buletin tersebut menunjukkan bahwa beberapa orang mungkin menjadi lebih berani dengan pemberontakan 6 Januari yang mematikan oleh pendukung Trump yang menyebabkan lima orang terbunuh.Sementara pengumuman tersebut memperingatkan tentang ancaman yang dirasakan, DHS mencatat bahwa ia tidak memiliki informasi apapun untuk menunjukkan plot "spesifik" atau "kredibel", tetapi mengutip kekerasan dan kerusuhan yang dilaporkan di seluruh negara."DHS tidak memiliki informasi apa pun untuk menunjukkan plot yang spesifik dan kredibel; namun, kerusuhan dengan kekerasan terus berlanjut dalam beberapa hari terakhir dan kami tetap prihatin bahwa individu yang frustrasi dengan pelaksanaan otoritas pemerintah dan transisi presiden, serta keluhan dan ideologis yang dirasakan lainnya. penyebab yang dipicu oleh narasi palsu, dapat terus memobilisasi berbagai aktor bermotivasi ideologis untuk menghasut atau melakukan kekerasan," kata badan tersebut dalam pernyataan terpisah.Baru-baru ini, protes pecah di Portland, Oregon, dan di Seattle, Washington.Demonstrasi yang mengakibatkan beberapa penangkapan telah menyentuh berbagai isu seperti ketidakadilan rasial, imigrasi, dan penggunaan kekerasan oleh polisi.Ditanya tentang protes tersebut, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan selama briefing hari Selasa (26/1) bahwa "semua kekerasan" akan ditinjau sebagai bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk memerangi ekstremisme domestik.Semua kekerasan yang terjadi di seluruh negeri akan ditinjau sebagai bagian dari penugasan yang dilakukan oleh tim keamanan nasional, kata Psaki.Pejabat keamanan nasional telah menyuarakan kewaspadaan terhadap ancaman teror domestik di AS selama bertahun-tahun dan kekhawatiran telah berkembang ketika loyalis Trump menyerbu Capitol AS dalam upaya yang gagal untuk mencegah anggota parlemen mengonfirmasi hasil pemilu AS.Direktur FBI Christopher Wray sebelumnya berkomentar dalam sidang di depan Komite Keamanan Dalam Negeri DPR bahwa ancaman terbesar terhadap AS ditimbulkan oleh "pelaku tunggal yang sebagian besar meradikalisasi diri secara online yang mengejar sasaran empuk menggunakan senjata yang dapat diakses."Peringatan DHS, yang dikeluarkan setelah konsultasi antara pejabat DHS, komunitas intelijen, dan mitra penegakan hukum federal, akan tetap aktif hingga setidaknya 30 April.[IT/r]