Menteri Pertahanan Israel Gantz Mengecam Pernyataan Ketua IDF tentang 'Ancaman Nuklir' Iran

Benny Gantz- Israeli Defense Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz pada Rabu (27/1) mengomentari pernyataan baru-baru ini yang dibuat oleh Kohavi, mengatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak boleh dibuat secara terbuka.

Dalam sambutannya hari Selasa, kepala Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Aviv Kohavi, menuduh bahwa Iran hampir membuat bom nuklir, dan mengatakan bahwa sebagai hasilnya IDF akan mempersiapkan "operasi militer tambahan".“Iran yang memiliki nuklir adalah bahaya bagi dunia, kawasan dan merupakan tantangan bagi keamanan Zionis Israel. Tentu saja Zionis Israel harus bersiap untuk mempertahankan diri dengan cara apapun, tetapi garis merah dibuat di ruang tertutup,” kata Gantz pada konferensi pers.Kohavi, dalam pidatonya di Institute for National Security Studies (INSS), mengatakan bahwa dia telah memerintahkan IDF untuk mengembangkan rencana militer tambahan, mengutip klaimnya bahwa Iran hampir menjadi kekuatan nuklir.Kohavi juga mengecam niat Amerika Serikat untuk kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Gabungan (JCPOA), mengklaim bahwa kesepakatan tentang kesepakatan nuklir akan mengarah pada Teheran menciptakan bom nuklir dan, menurutnya, seharusnya "tidak diizinkan" .Gantz tidak sendirian dalam mengkritik pernyataan Kohavi, karena dia bergabung dengan mantan pejabat tinggi militer, Amos Gilad, yang, menurut The Times of Israel, mengecam komentar kepala IDF sebagai kontraproduktif.“Jika Anda ingin melakukan negosiasi, dengan segala hormat, perdana menteri dapat melakukan negosiasi yang tenang dengan presiden Amerika Serikat. Mengapa menghina dan mencela? Itu bukan cara Anda memimpin kebijakan," Gilad menunjukkan.Pernyataan Kohavi muncul di tengah kemungkinan kebangkitan kembali JCPOA, setelah mantan presiden AS, Donald Trump, secara sepihak menarik Washington dari kesepakatan pada 2018, mendorong Tehran untuk mundur dari komitmennya untuk mengurangi program nuklirnya.Republik Islam telah berulang kali menekankan bahwa program nuklirnya, meskipun menjauh dari komitmen JCPOA, hanya memiliki tujuan damai, dan bahwa negara tersebut tidak berniat membuat senjata nuklir.Joe Biden, yang dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari, mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan kembali ke JCPOA, jika Iran mematuhi komitmen berdasarkan kesepakatan tersebut.Sebagai tanggapan, Tehran secara konsisten menggarisbawahi bahwa AS harus terlebih dahulu mencabut sanksi terhadap negara itu sebelum masuk kembali ke JCPOA dimungkinkan.[IT/r]