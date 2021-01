Ketua Parlemen: Iran Lebih Cepat Dari Jadwal Dalam Memproduksi 20% Uranium 

IslamTimes- “Saya sekarang memberikan kabar gembira kepada rakyat tercinta di negara kita bahwa mengenai pengayaan 120 kg [uranium] per tahun, para ahli [Iran] telah mampu memperkaya 17 kg dalam waktu kurang dari sebulan. Artinya kita lebih cepat dari jadwal, ”kata Qalibaf, Kamis (28/1/21).

Ketua Parlemen Mohammad-Baqer Qalibaf mengatakan Iran lebih cepat dari jadwal dalam memperkaya uranium ke tingkat kemurnian 20 persen, hampir sebulan setelah negara itu mulai meningkatkan program pengayaan uraniumnya.“Saya sekarang memberikan kabar gembira kepada rakyat tercinta di negara kita bahwa mengenai pengayaan 120 kg [uranium] per tahun, para ahli [Iran] telah mampu memperkaya 17 kg dalam waktu kurang dari sebulan. Artinya kita lebih cepat dari jadwal, ”kata Qalibaf, Kamis (28/1/21).Dia membuat pernyataan tersebut dalam kunjungan ke fasilitas pengayaan Fordow, yang telah diganti namanya dengan ilmuwan nuklir terbunuh, Masoud Ali-Mohammadi. Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi dan juru bicara AEOI Behrouz Kamalvandi mendampingi Qalibaf selama kunjungannya.Qalibaf mengatakan pemasangan sentrifugal IR-2m juga sedang berlangsung, dengan sejumlah sentrifugal sudah terpasang dan sisanya sedang dipasang.Iran dan kelompok P5 + 1 - AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris plus Jerman - mencapai kesepakatan pada 2015 tentang program nuklir Teheran. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran setuju untuk membatasi beberapa aspek aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.Namun, mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018 menarik diri dari kesepakatan, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan menerapkan kembali sanksi. Iran, sebagai tanggapan, mulai mengurangi komitmennya di bawah JCPOA pada Mei 2019, dengan alasan ketidakpatuhan P5 + 1 dengan perjanjian tersebut.(IT/TGM)