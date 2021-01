Iran Membalas Komentar Pertama Blinken AS

IslamTimes- Miryousefi mencatat bahwa AS tidak hanya melanggar komitmen terhadap kesepakatan nuklir, tetapi juga pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mendukungnya.

Juru bicara Misi Iran untuk PBB Alireza Miryousefi bereaksi terhadap pernyataan resmi pertama Antony Blinken tentang pendekatan Presiden AS Joe Biden terhadap kesepakatan nuklir Iran.Dalam sebuah pernyataan yang baru-baru ini disampaikan ke Newsweek, misi permanen Iran untuk juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Alireza Miryousefi kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam pernyataan resmi pertama tentang pendekatan Presiden Joe Biden terhadap ketegangan antara Teheran dan Washington berakar pada keluarnya terakhir di bawah pemerintahan sebelumnya dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kesepakatan nuklir multilateral dengan Iran.Miryousefi mencatat bahwa AS tidak hanya melanggar komitmen terhadap kesepakatan nuklir, tetapi juga pada resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mendukungnya."Pemerintahan AS saat ini, seperti pendahulunya, melanggar komitmennya berdasarkan resolusi JCPOA dan DK PBB 2231," kata Miryousefi.Dia merujuk pernyataan baru-baru ini oleh Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan perwakilan permanen untuk PBB Majid Takht-Ravanchi, yang keduanya mendesak pemerintah Biden untuk membalikkan arah sebelum komentar Blinken."Seperti yang ditegaskan oleh Menlu Zarif dan Amb. Ravanchi dalam opini mereka baru-baru ini, kami selalu menyatakan bahwa AS, sebagai pihak yang melanggar tidak hanya JCPOA tetapi juga UNSCR 2231 — yang melanggar hukum internasional — harus mematuhi keduanya dan mencabut sanksi yang telah dijatuhkan, "kata diplomat Iran itu."Iran tidak 'melanggar' perjanjian itu, itu hanya memicu Paragraf 36 yang memungkinkan Iran untuk mengambil tindakan perbaikan dalam menghadapi ketidakpatuhan terus menerus oleh pihak lain," katanya kepada Newsweek.Sebagai pelanggaran nyata terhadap kesepakatan nuklir, pemerintahan Trump secara sepihak dan secara tidak sah menarik diri dari kesepakatan internasional dengan Teheran dan memulai apa yang disebut Kampanye Tekanan Maksimum dalam bentuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada negara Iran pada 8 Mei 2018.Sebagai tanggapan, Iran mengambil langkah bertahap dari kesepakatan sesuai dengan isi kesepakatan sementara telah menyatakan akan membalikkan langkah-langkah segera setelah Washington mencabut sanksi dan kembali ke jalur hukum.(IT/TGM)